Lesnícke dni vo Zvolene prinášajú program, aktivity i sokoliarstvo
Autor TASR
Zvolen 24. apríla (TASR) - Vzdelávacie programy, sokoliarstvo i kultúrny program prinášajú piatkové Lesnícke dni vo Zvolene. Podujatie sa na námestí začína od 10.00 h. TASR o tom informovala Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.
Dodala, že 20. ročník celoslovenskej akcie poukáže na les ako na cenný ekosystém. „Poskytuje prácu, podporuje regióny, vytvára hodnoty a zároveň plní nenahraditeľné ekologické funkcie,“ objasnila s tým, že lesné hospodárstvo prepája environmentálny, ekonomický aj sociálny rozmer života. Podujatie chce upriamiť pozornosť aj na hodnotu práce lesníkov. „Práve vďaka ich práci sú lesy schopné plniť všetky svoje funkcie, od produkcie dreva až po ochranu krajiny a biodiverzity,“ zdôraznila.
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky návštevníkom priblíži hodnotu dreva, jeho spracovanie i praktické využitie. „Niektoré zo vzácnych múzejných predmetov lesníckeho a poľovníckeho zamerania si návštevníci budú môcť pozrieť priamo na námestí,“ spomenula. Súčasťou akcie bude rozprávanie lesníka o potulkách a možnostiach rekreácie v lesoch Slovenska.
Pre deti, mládež, rodiny i seniorov pripravujú okrem zeleného pocitového chodníka, zabezpečeného štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky SR, aj lesné poznatky ukryté v hádankách od lesných pedagógov. Vzácne slovenské i svetové dedičstvo budú prezentovať vystúpenia sokoliarov, tance predvedú umelecké súbory. Pre verejnosť je v určenom čase možnosť voľného vstupu do Lesníckeho a drevárskeho múzea a na vežu Kostola svätej Alžbety. Podvečer bude patriť koncertu hudobného hosťa.
Lesnícke dni podľa NLC prispievajú k pozitívnej prezentácii a popularizácii lesníctva na Slovensku. Generálny riaditeľ NLC Ľuboš Halvoň uviedol, že pri ich príležitosti si pripomínajú aj 20. výročie vzniku NLC. „Organizátori podčiarknu dôležitosť podpísania memoranda o spolupráci medzi jedenástimi lesníckymi inštitúciami a mestom Zvolen, ktoré už 10 rokov nesie označenie Mesto lesníctva,“ doplnila Jaloviarová.
V jednotlivých regiónoch Slovenska organizujú lesnícke inštitúcie aj ďalšie aktivity. Patria pod Lesnícke dni a viac informácií nájdu záujemcovia na ich oficiálnej webstránke.
