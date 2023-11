Lesnú cestu Furča - Hrašovík pre plánovanú rekonštrukciu uzavreli

Košice 8. novembra (TASR) - Lesnú cestu Furča - Hrašovík pre plánovanú rekonštrukciu v utorok (7. 11.) uzavreli. Informovali o tom Mestské lesy Košice na sociálnej sieti s tým, že práce by mali trvať do konca tohto roka.



So stavebnými prácami v úseku Furča - Lesný sklad (zároveň úsek zelenej cyklotrasy z Furče do Hrašovíka), by mali začať v najbližších dňoch. Úsek je dlhý 1,1 kilometra. "Ide o dokončenie rekonštrukcie, nadväzujúce na úsek Hrašovík - Lesný sklad, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2022. Stavebné práce sa budú týkať doplnenia chýbajúcich odvodňovacích zariadení cesty - priekop a priepustov, primeranej úpravy pláne a spevnenia krytu cesty penetrovaným kamenivom," uvádza s tým, že obojsmerná uzávera sa týka všetkých rekreačných užívateľov.



Mestské lesy v súvislosti s tým žiadajú návštevníkov lesoparku, aby v tejto lokalite dbali na zvýšenú opatrnosť, rešpektovali výstražné značenie staveniska, pokyny personálu, ktorý zabezpečuje práce a v žiadnom prípade nevchádzali počas prác na cestu.



Rekonštrukcia cesty má zlepšiť jej technický stav, podmienky pre starostlivosť o priľahlé lesné porasty, ale aj možnosti jej rekreačného využitia pre verejnosť na celom úseku Furča - Hrašovík.