< sekcia Regióny
Lesnú pozorovateľňu v Handlovej sprístupnili verejnosti
Na projekte pracovali najmä dobrovoľníci z mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy, ako aj odborné firmy.
Autor TASR
Handlová 21. októbra (TASR) - Nové prvky turistickej infraštruktúry pribudli v Handlovej. Lesnú pozorovateľňu Východná šachta, Útulňu pod Vtáčím rajom a Náučný chodník Biela skala vybudovala mestská nezisková organizácia Handlovské lesy z dotácie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Verejnosti ich sprístupnili uplynulý víkend. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Trojicu objektov bude využívať mestská nezisková organizácia ako zázemie na výučbu lesnej pedagogiky. „Sme organizácia, ktorá sa venuje hlavne lesom a pedagogike. Na tento účel máme dvoch vyškolených pedagógov,“ priblížil jej riaditeľ Jozef Maďar a podotkol, že stavby budú slúžiť primárne verejnosti.
Primátorka Silvia Grúberová poznamenala, že hoci projekt prešiel rôznymi úskaliami a nerodil sa ľahko, je vďačná, že sa podaril a verí, že ho budú užívať nielen Handlovčania, ale tiež návštevníci mesta.
Mestská nezisková organizácia sa o dotáciu na vybudovanie základnej ľahkej turistickej infraštruktúry v handlovských lesoch z PPA uchádzala ešte v roku 2022. Maximálna výška oprávnených výdavkov bola 350.000 eur, PPA projekt v plnej výške podporila v júni 2024. S realizáciou aktivít, ktorým predchádzala odborná príprava, začali v novembri 2024. Na projekte pracovali najmä dobrovoľníci z mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy, ako aj odborné firmy.
Trojicu objektov bude využívať mestská nezisková organizácia ako zázemie na výučbu lesnej pedagogiky. „Sme organizácia, ktorá sa venuje hlavne lesom a pedagogike. Na tento účel máme dvoch vyškolených pedagógov,“ priblížil jej riaditeľ Jozef Maďar a podotkol, že stavby budú slúžiť primárne verejnosti.
Primátorka Silvia Grúberová poznamenala, že hoci projekt prešiel rôznymi úskaliami a nerodil sa ľahko, je vďačná, že sa podaril a verí, že ho budú užívať nielen Handlovčania, ale tiež návštevníci mesta.
Mestská nezisková organizácia sa o dotáciu na vybudovanie základnej ľahkej turistickej infraštruktúry v handlovských lesoch z PPA uchádzala ešte v roku 2022. Maximálna výška oprávnených výdavkov bola 350.000 eur, PPA projekt v plnej výške podporila v júni 2024. S realizáciou aktivít, ktorým predchádzala odborná príprava, začali v novembri 2024. Na projekte pracovali najmä dobrovoľníci z mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy, ako aj odborné firmy.