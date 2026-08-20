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POŽIAR PRI LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Škoda dosiahla 10-tisíc eur
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Autor TASR
Pribylina 20. augusta (TASR) - Požiar lesného porastu v katastri obce Pribylina v okres Liptovský Mikuláš spôsobil minulý týždeň škodu vo výške 10.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Liptovskom Mikuláši, OR HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, OR HaZZ v Poprade a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Pribylina, Liptovská Kokava, Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Liptovská Porúbka a Východná.
„Požiar sa podarilo zlikvidovať tromi C prúdmi, desiatimi D prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi vody za súčasného monitorovania požiariska dronmi. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur,“ spresnili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Liptovskom Mikuláši, OR HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, OR HaZZ v Poprade a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Pribylina, Liptovská Kokava, Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Liptovská Porúbka a Východná.
„Požiar sa podarilo zlikvidovať tromi C prúdmi, desiatimi D prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi vody za súčasného monitorovania požiariska dronmi. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur,“ spresnili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.