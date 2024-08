VIDEO: Lesopark v košickej mestskej časti Pereš oficiálne otvorili

Košice 14. augusta (TASR) - Lesopark v košickej mestskej časti (MČ) Pereš v stredu oficiálne otvorili. V skúšobnej prevádzke bol približne od prelomu januára a februára, odkedy zrealizovali niekoľko menších úprav. Pre TASR to uviedol starosta Pereša Peter Kavuľa.



Vstupy do lesoparku vedú z ulíc Haburská, Krompašská a Krásnohorská. Jeden z prístupov vedie aj od miestneho zariadenia pre seniorov. "Nové miesto na oddych sa rozprestiera na ploche 56 hektárov a ponúka takmer 7,8 kilometra chodníkov. Návštevníkom slúži päť veľkokapacitných altánkov s piknikovými stolmi, 21 lavičiek a 26 odpadkových košov," uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že náučný chodník s mobiliárom poskytuje informácie o miestnych drevinách, hmyze, hubách či vtákoch.







Projekt stál približne 340.000 eur. Financovaný bol prevažne z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pričom MČ prispela sumou 17.000 eur. Podľa starostu lesopark denne navštívi približne 500 ľudí. "Naším hlavným cieľom bolo premeniť tento krásny, ale zanedbaný les na priestor, ktorý môže slúžiť všetkým obyvateľom Pereša a širokej verejnosti. Les sme vyčistili od polámaných a suchých stromov, čím sa zlepšila jeho priehľadnosť a bezpečnosť," povedal.



Aby sa predišlo nežiaducej činnosti a vandalizmu, pri každom zo štyroch vstupov do lesoparku umiestnili závory, ktoré bránia vjazdu terénnych vozidiel a štvorkoliek. Celé územie je zároveň monitorované fotopascami, ktoré dohliadajú na bezpečnosť a vybavenia lesoparku.



Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že prioritou mesta je poskytnúť obyvateľom možnosti aktívneho oddychu v bezprostrednej blízkosti Košíc a snažia sa zveľaďovať mestské lesy. Pripomenul, že tento projekt vzišiel z iniciatívy MČ, ktorá ho zrealizovala a dala do užívania nielen vlastným obyvateľom, ale všetkým Košičanom. "Spoločným cieľom je, aby do lesoparku mohli chodiť rodiny s deťmi, s kočiarmi, hendikepovaní či starší ľudia," dodal.