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Lesopark v Prievidzi bude miestom premietania filmov pod holým nebom
Snímku Šmolkovia vo filme si budú môcť návštevníci podľa nej pozrieť 7. augusta, Boží úlet 14. augusta a tretie pokračovanie filmu Podfukári 21. augusta.
Autor TASR
Prievidza 22. júna (TASR) - Lesopark na sídlisku Kopanice v Prievidzi sa toto leto stane miestom premietania filmov pod holým nebom. Sezóna Letného kina sa začne v piatok (26. 6.) o 16.00 h programom určeným predovšetkým rodinám s deťmi, ktorý vyvrcholí premietaním rodinného filmu Bláznivý Marsupilami. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Otváracie podujatie ponúkne i vystúpenia miestnych umelcov, hudobný program, zábavu pre najmenších aj filmový kvíz,“ načrtla Beňadiková. Mesto a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi si okrem toho pre deti pripravili aj sprievodný program v podobe UV stanu s neónovou diskotékou a UV maľovaním.
„Po otvorení bude Lesopark žiť ďalej pravidelnými filmovými večermi. Premietania sa budú konať vždy v piatok so začiatkom o 21.30 h, 3. júla to bude film Duchoň, 10. júla Bridget Jonesová - Zbláznená do chlapa, 17. júla Mission: Impossible - Posledné zúčtovanie a 24. júla Novokain,“ priblížila Beňadiková.
Snímku Šmolkovia vo filme si budú môcť návštevníci podľa nej pozrieť 7. augusta, Boží úlet 14. augusta a tretie pokračovanie filmu Podfukári 21. augusta. „Letné kino v Lesoparku ponúkne počas celej sezóny výber filmov rôznych žánrov - od komédií a rodinných titulov až po akčné a dobrodružné snímky,“ zhrnula.
Vstup na premietania je voľný, v prípade dažďa sa program ruší.
Prievidzský lesopark bude 18. júla patriť aj domácej hudbe. Podujatie Festivalová Prievidza 2026 ponúkne vystúpenia súčasných prievidzských hudobníkov. „Na pódiu sa predstavia kapely, ktoré získali najviac hlasov v ankete na sociálnej sieti. Od 16.00 h podujatie ponúkne vystúpenia The Hooketees, Identic, The Kreins, Fallen Avenue a Dissmatik,“ dodala hovorkyňa mesta.
„Otváracie podujatie ponúkne i vystúpenia miestnych umelcov, hudobný program, zábavu pre najmenších aj filmový kvíz,“ načrtla Beňadiková. Mesto a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi si okrem toho pre deti pripravili aj sprievodný program v podobe UV stanu s neónovou diskotékou a UV maľovaním.
„Po otvorení bude Lesopark žiť ďalej pravidelnými filmovými večermi. Premietania sa budú konať vždy v piatok so začiatkom o 21.30 h, 3. júla to bude film Duchoň, 10. júla Bridget Jonesová - Zbláznená do chlapa, 17. júla Mission: Impossible - Posledné zúčtovanie a 24. júla Novokain,“ priblížila Beňadiková.
Snímku Šmolkovia vo filme si budú môcť návštevníci podľa nej pozrieť 7. augusta, Boží úlet 14. augusta a tretie pokračovanie filmu Podfukári 21. augusta. „Letné kino v Lesoparku ponúkne počas celej sezóny výber filmov rôznych žánrov - od komédií a rodinných titulov až po akčné a dobrodružné snímky,“ zhrnula.
Vstup na premietania je voľný, v prípade dažďa sa program ruší.
Prievidzský lesopark bude 18. júla patriť aj domácej hudbe. Podujatie Festivalová Prievidza 2026 ponúkne vystúpenia súčasných prievidzských hudobníkov. „Na pódiu sa predstavia kapely, ktoré získali najviac hlasov v ankete na sociálnej sieti. Od 16.00 h podujatie ponúkne vystúpenia The Hooketees, Identic, The Kreins, Fallen Avenue a Dissmatik,“ dodala hovorkyňa mesta.