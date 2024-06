Lestival v Dolnej Krupej preniesol návštevníkov do krajiny rozprávok

Dolná Krupá 16. júna (TASR) - Do krajiny fantázie a rozprávok preniesol návštevníkov šiesty ročník rodinno-fantazijného festivalu Lestival. Uskutočnil sa v sobotu 15. júna v parku kaštieľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Okrem slovenských umelcov sa na ňom predstavili aj účinkujúci z Portugalska, Nemecka a Česka, informovala zakladateľka festivalu Nikola Gergely.



Festival ponúkol súčasne šesť pódií. "Bolo náročné skĺbiť celú rozprávkovú scénu," zhodnotila Gergely. Rozprávky čítal deťom herec Braňo Mosný, novinkami festivalu boli zrkadlový vojačik, dvojmetrový chodiaci drak, Dlhý, široký a bystrozraký či stanovište Autíčkovo. Po prvý raz na Slovensku predviedli svoje umenie Bábika Julie Artistic a Cirkus Tety, ktorí vystúpili s akrobaciou, divadlom, tancom.



Pre návštevníkov boli počas celého dňa pripravené divadelné predstavenia, kreatívne workshopy a prednášky zamerané na osobný rozvoj. Pre najmenších bolo vyhradené špeciálne miesto na spanie s drevenými postieľkami. Staršie deti mohli absolvovať hľadanie dračieho pokladu.



Festival vyvrcholil večerným programom, ktorý odštartoval rytmickou bubnovačkou na čele so svetluškovým sprievodom. Svetelné akrobacie pokračovali UV svetlami a LED šou, do ktorej sa mohli záujemcovia zapojiť so svojimi mobilnými svetielkami. Program ukončila v nočných hodinách cirkusantská ohňová šou s chrliacim drakom.