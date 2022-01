Lesy SR chcú v lesoparku skvalitňovať jeho rekreačný potenciál

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 19. januára (TASR) – Štátny podnik Lesy SR, ktorý na území lesoparku v Bratislave vlastní viacero objektov, sa chce podieľať na skvalitnení rekreačného potenciálu tohto územia a vytvoriť doplnkové funkcie k tým, ktoré ponúkajú Mestské lesy v Bratislave. Využiť na to chce všetky dostupné možnosti, vrátane opätovného využitia predmetných nehnuteľností. Otvára preto myšlienku prinavrátiť ich správu späť pod štátny podnik, v súčasnosti ich prenajíma fyzickým osobám či právnickým subjektom.," uviedla pre TASR vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.Zmluvy, ktoré má štátny podnik uzatvorené s inými subjektmi na prenájom nehnuteľností, označila za štandardné a riadne ošetrené o podmienky, ustanovujúce dôvody a možnosti k zániku nájomného vzťahu. Rokovania, týkajúce sa ich využitia v rámci jeho zámerov, sú súčasťou tvorby projektu zameraného na rozvoj lesného celku posilnenie rekreácie a mimoprodukčných funkcií lesov.Mestské lesy v Bratislave považuje za partnera pri spravovaní lesoparku a ich záujem rokovať o využití niektorých objektov, eviduje. "," doplnila Debnárová.Lesom SR po delimitácii lesných pozemkov a nehnuteľností na území bratislavského lesoparku, vrátane Železnej studničky, zostali v správe viaceré nehnuteľnosti. Sú to budovy známe ako IX. Mlyn, vrátane obslužných pozemkov, skladov, dielní, garáží, skladov CO a maštale pre kone. Na Železnej studničke majú v majetku i bývalú administratívnu budovu, ktorej užívanie je viazané nájomnou zmluvou. "," podotkol štátny podnik.V katastrálnom území Krasňany sa nachádza bývalá administratívna budova, ktorú užívajú mestské lesy a hospodárska budova v správe štátnych lesov. Taktiež ide o tzv. Robotnícky domček na Kačíne, ktorý využívajú mestské lesy, spolu s priľahlou hospodárskou budovou. V širšom území bratislavského lesoparku spravuje štátny podnik chatku na Prostrednom vŕšku.Po delimitácii majetku boli budovy aktuálne mimo priameho využitia. Po reorganizácii štátnych lesov a vzniku Lesov SR bol tento dočasne nevyužitý majetok prenajatý, a to so zreteľom zabezpečenia primeranej starostlivosti o tieto nehnuteľnosti.Mestské lesy evidujú na území, ktoré spravujú, viacero nepoužívaných a chátrajúcich stavieb. Väčšina z nich sa nachádza na Železnej studničke, niektoré hlboko v lese. Podľa mestskej organizácie predstavujú riziko aj v podobe výstavby, chce ich preto získať do svojej správy, asanovať a preklasifikovať na zelenú plochu. Niektoré by mohli slúžiť ako zázemie na údržbu lesoparku. Niektoré spravujú Lesy SR a Ministerstvo vnútra SR. Vlani napríklad zhorela jedna z chátrajúcich budov.