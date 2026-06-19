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Lesy SR chcú vybudovať vodnú nádrž Vydrovská dolina pri Čiernom Balogu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nádrž by podľa návrhu mala vzniknúť na lesných pozemkoch lesohospodárskeho celku Čierny Balog.

Autor TASR
Čierny Balog 19. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy SR chce vybudovať vodnú nádrž Vydrovská dolina v katastrálnom území obce Čierny Balog (okres Brezno). Náklady odhaduje na vyše 2,19 milióna eur bez DPH. Projekt sa aktuálne nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer zverejnili v pondelok (15. 6.) na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Účelom výstavby malej vodnej nádrže je akumulácia vody pre jej zadržanie v krajine. Rovnako dôležitý je aj účel protipožiarneho zabezpečenia ako zásoba vody na hasenie prípadných požiarov v blízkych lesných porastoch, ktoré sú tvorené prevažne ihličnatými drevinami a aj v obci Čierny Balog,“ priblížil navrhovateľ. Ďalším dôvodom na výstavbu je podľa Lesov SR skutočnosť, že táto nádrž bude súčasťou turistickej destinácie, v ktorej sa nachádza Lesnícky skanzen Vydrovo.

Projekt uvažuje s obnovením historického tajchu vo Vydrovskej doline spolu so sústavou rybníkov pre expozíciu chovu pstruhov. Tento tajch slúžil pôvodne ako súčasť vodohospodárskych objektov vodnej sústavy, píše sa v zámere. Výstavbou lesnej železnice v roku 1908 stratil podľa Lesov SR tento systém význam a postupne bol opustený. Rovnako skončili aj priľahlé rybníky i chov pstruhov. „Zámerom projektu je obnova všetkých historických objektov v uvedenej lokalite tak, aby bolo možné začleniť ich do areálu Lesníckeho skanzenu, učebne lesnej pedagogiky i plánovanej výstavby Európskej lesnej školy,“ uviedol navrhovateľ.

Nádrž by podľa návrhu mala vzniknúť na lesných pozemkoch lesohospodárskeho celku Čierny Balog. V projektovej dokumentácii navrhli aj drevenú lávku, ktorá bude slúžiť na bezpečný pohyb po korune hrádze. K stavbe zaradili i rybovod. Ten zaistí migráciu rýb aj v období nízkych prietokov na Vydrovskom potoku.

Súčasťou projektu je podľa Lesov SR využitie existujúcej i obnova už zrušenej trate Čiernohronskej železnice, a to obnovenie časti trate a výstavba objektov, ako je konečná stanica či Európska lesná škola.
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