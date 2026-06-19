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Lesy SR chcú vybudovať vodnú nádrž Vydrovská dolina pri Čiernom Balogu
Nádrž by podľa návrhu mala vzniknúť na lesných pozemkoch lesohospodárskeho celku Čierny Balog.
Autor TASR
Čierny Balog 19. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy SR chce vybudovať vodnú nádrž Vydrovská dolina v katastrálnom území obce Čierny Balog (okres Brezno). Náklady odhaduje na vyše 2,19 milióna eur bez DPH. Projekt sa aktuálne nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer zverejnili v pondelok (15. 6.) na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Účelom výstavby malej vodnej nádrže je akumulácia vody pre jej zadržanie v krajine. Rovnako dôležitý je aj účel protipožiarneho zabezpečenia ako zásoba vody na hasenie prípadných požiarov v blízkych lesných porastoch, ktoré sú tvorené prevažne ihličnatými drevinami a aj v obci Čierny Balog,“ priblížil navrhovateľ. Ďalším dôvodom na výstavbu je podľa Lesov SR skutočnosť, že táto nádrž bude súčasťou turistickej destinácie, v ktorej sa nachádza Lesnícky skanzen Vydrovo.
Projekt uvažuje s obnovením historického tajchu vo Vydrovskej doline spolu so sústavou rybníkov pre expozíciu chovu pstruhov. Tento tajch slúžil pôvodne ako súčasť vodohospodárskych objektov vodnej sústavy, píše sa v zámere. Výstavbou lesnej železnice v roku 1908 stratil podľa Lesov SR tento systém význam a postupne bol opustený. Rovnako skončili aj priľahlé rybníky i chov pstruhov. „Zámerom projektu je obnova všetkých historických objektov v uvedenej lokalite tak, aby bolo možné začleniť ich do areálu Lesníckeho skanzenu, učebne lesnej pedagogiky i plánovanej výstavby Európskej lesnej školy,“ uviedol navrhovateľ.
Nádrž by podľa návrhu mala vzniknúť na lesných pozemkoch lesohospodárskeho celku Čierny Balog. V projektovej dokumentácii navrhli aj drevenú lávku, ktorá bude slúžiť na bezpečný pohyb po korune hrádze. K stavbe zaradili i rybovod. Ten zaistí migráciu rýb aj v období nízkych prietokov na Vydrovskom potoku.
Súčasťou projektu je podľa Lesov SR využitie existujúcej i obnova už zrušenej trate Čiernohronskej železnice, a to obnovenie časti trate a výstavba objektov, ako je konečná stanica či Európska lesná škola.
„Účelom výstavby malej vodnej nádrže je akumulácia vody pre jej zadržanie v krajine. Rovnako dôležitý je aj účel protipožiarneho zabezpečenia ako zásoba vody na hasenie prípadných požiarov v blízkych lesných porastoch, ktoré sú tvorené prevažne ihličnatými drevinami a aj v obci Čierny Balog,“ priblížil navrhovateľ. Ďalším dôvodom na výstavbu je podľa Lesov SR skutočnosť, že táto nádrž bude súčasťou turistickej destinácie, v ktorej sa nachádza Lesnícky skanzen Vydrovo.
Projekt uvažuje s obnovením historického tajchu vo Vydrovskej doline spolu so sústavou rybníkov pre expozíciu chovu pstruhov. Tento tajch slúžil pôvodne ako súčasť vodohospodárskych objektov vodnej sústavy, píše sa v zámere. Výstavbou lesnej železnice v roku 1908 stratil podľa Lesov SR tento systém význam a postupne bol opustený. Rovnako skončili aj priľahlé rybníky i chov pstruhov. „Zámerom projektu je obnova všetkých historických objektov v uvedenej lokalite tak, aby bolo možné začleniť ich do areálu Lesníckeho skanzenu, učebne lesnej pedagogiky i plánovanej výstavby Európskej lesnej školy,“ uviedol navrhovateľ.
Nádrž by podľa návrhu mala vzniknúť na lesných pozemkoch lesohospodárskeho celku Čierny Balog. V projektovej dokumentácii navrhli aj drevenú lávku, ktorá bude slúžiť na bezpečný pohyb po korune hrádze. K stavbe zaradili i rybovod. Ten zaistí migráciu rýb aj v období nízkych prietokov na Vydrovskom potoku.
Súčasťou projektu je podľa Lesov SR využitie existujúcej i obnova už zrušenej trate Čiernohronskej železnice, a to obnovenie časti trate a výstavba objektov, ako je konečná stanica či Európska lesná škola.