Lesy SR chcú zlepšiť ponuku a vybavenosť svojich rekreačných zariadení

Zvolen 24. novembra (TASR) – Rekreačné a ubytovacie zariadenia v správe štátnych Lesov SR by sa mali v období pretrvávajúcej pandémie využívať vo zvýšenej miere. Vedenie podniku preto aktuálne analyzuje technický stav približne 240 svojich chát a hotelov, vyčísľuje predpokladanú výšku investícií, dobu opráv a rekonštrukcií.



„Snažíme sa v tomto období posilniť túto činnosť. Naše zariadenia vykazujú z minulosti určitý investičný dlh. Budeme sa preto snažiť do nich investovať, a to tak, aby čo najviac spĺňali rekreačnú funkciu,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Köszeghy.



„Naším cieľom je skvalitnenie ubytovania a poskytovaných služieb pre verejnosť, ponúkať zariadenia podľa veľkosti, polohy zariadenia, preferencií a potrieb klientov, ktoré si môžu vybrať z ponuky na našom webe. V najbližšej dobe plánujeme webstránku aktualizovať, kde v rámci našich zariadení budeme propagovať jednotlivé kraje a lokality, podporovať miestne kultúry,“ priblížila hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



V súvislosti s dlhodobým stavom a opatreniami z dôvodu pandémie nového koronavírusu je podľa Debnárovej vhodnou príležitosťou využiť viaceré chaty na tzv. digitálny detox, to znamená odstránenie technológií z každodenného života, bez prístupu na internet, počítač či smartfón. „Cieľom ponúkaných ubytovacích služieb je využívanie prírodných krás Slovenska návštevníkmi a turistami z pohľadu rekreačného, turistického a poľovného využitia,“ dodala.



V okolí lesníckych zariadení v správe Lesov SR sa nachádza množstvo zaujímavostí z oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva, možnosti pre zážitkový turizmus, ekoturistiku či agroturistiku, jazdeckú či vodácku turistiku, cykloturistiku a lyžovanie. Sú tam zdroje termálnych vôd, kúpaliská a jazerá, kúpele, ale aj zvernice, jaskyne, pralesy či geoparky. Lesy SR tiež plánujú doplnenie turistických tabúľ o QR kódy s informáciami o atrakciách v najbližšom okolí svojich zariadení.



Okrem ubytovania v turistických i poľovníckych chatách ponúkajú Lesy SR aj ubytovanie v zariadeniach hotelového typu, ako sú kaštieľ Palárikovo, zámok Topoľčianky, hotel Lesník Turčianske Teplice a kaštieľ Antonstál.