Lesníci si pripomínajú 150. výročie osamostatnenia od baníctva

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Lesníci si v tomto roku pripomínajú 150 rokov samostatnosti, a teda obdobie, keď sa lesníctvo osamostatnilo od baníctva a funguje ako samostatné hospodárske odvetvie. V Banskej Bystrici, kde sídli štátny podnik Lesy SR, si ho v pondelok pripomenuli lesníci i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský.



"Sedemstoročná lesnícka história má veľa míľnikov, 150. výročie osamostatnenia od baníctva medzi ne rozhodne patrí. Som rád, že lesníci na túto udalosť nezabudli, pretože poznanie vlastnej histórie je kľúčom k zdarnej budúcnosti. Som presvedčený, že bez lesníckeho umenia, vďaka ktorému sa lesy na Slovensku zachovali, by takáto budúcnosť nebola možná,“ konštatoval Mičovský.







Podľa kurátorky Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiany Figurovej osamostatnenie lesníctva od baníctva pred 150 rokmi znamenalo novú kvalitu vo vzťahu človek a les. Lesníctvo začalo vracať lesu to, čo mu predtým spoločnosť vzala a vďaka čomu sa dnes Slovensko pýši rastúcou lesnatosťou, pôvodnými pralesmi a stále sa vyvíjajúcim vyspelým lesným hospodárstvom.



Ako zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka, popri bežnom chode podniku si vážia históriu a predchodcov, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa lesníctvo vybralo správnym smerom.



"Od prelomu 19. a 20. storočia až doteraz lesnatosť Slovenska rastie. Kým v polovici 19. storočia bola na úrovni 28 percent, dnes je to 41 percent," konštatoval Čuka.



Lesy SR pri tejto príležitosti pripravili viacero aktivít. Na budovách riaditeľstva v Banskej Bystrici, Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, či objektoch lesných správ a odštepných závodo budú osadené tabule označujúce tento významný míľnik.



Vo vstupnom foyer banskobystrického riaditeľstva obnovili pamätný panel venovaný Josefovi Opletalovi, významnej osobnosti česko-slovenského lesníctva, ktorý sa zasadil za potieranie korupcie a presadzovanie pokrokového spôsobu obhospodarovania lesov.



"Vo chvíli, keď mal Josef Opletal voliť medzi svojim vysokým postavením a profesionálnou statočnosťou, nezaváhal. Postavil sa voči korupcii, ktorá mala Slovensko pripraviť o tisícky hektárov lesa. Funkciu si síce nezachránil, no lesy áno," zdôraznil Mičovský pri odhalení obnovenej expozície.