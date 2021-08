Lesy SR: Objem júlovej kalamity na Liptove narastá

Malužiná 26. augusta (TASR) – Celkový rozsah vetrovej kalamity, ktorá v polovici júla zasiahla Liptov a Horehronie, stále narastá. Na Liptove aktuálne ide o objem 130.000 kubických metrov (m3) dreva, na Horehroní je to 30.000 m3. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová.



Júlová vetrová kalamita zasiahla tri lesné správy (LS) Odštepného závodu (OZ) Liptovský Hrádok (Malužiná, Liptovská Teplička a Čierny Váh) a dve lesné správy OZ Beňuš. „Náš závod môže zatiaľ spracovať 98.000 kubíkov padnutej drevnej hmoty. Na základe vydaných podnetov zo strany orgánov ochrany prírody sa nemôže spracovať takmer 8500 m3. Ďalšie kalamitné drevo s objemom 4000 kubíkov nemožno spracovať, keďže padlo v biotope hlucháňa. Na stanovisko zástupcov ochrany prírody čakáme v prípade ďalších 22.000 kubíkov,“ podotkol riaditeľ Odštepného závodu Liptovský Hrádok Peter Korenko.



Ide o ihličnaté porasty so zastúpením smreka, smrekovca a jedle s vekom približne 50 rokov a viac. Štyridsať percent z celkového objemu kalamity tvoria zlomy, kde je znehodnotená najkvalitnejšia časť kmeňa. Šesťdesiat percent tvoria vývraty. „Následky vetrovej kalamity štátny podnik odstraňuje pomocou lesnej techniky UKT, LKT, ale aj s pomocou lanovkových systémov, a to vzhľadom na náročnosť terénu. Spracovanie pomiestnej kalamity zabezpečujú furmani s koňmi,“ zdôraznil vedúci Lesnej správy Malužiná Ján Vrbenský.



Ďalším závodom, ktorého porasty zasiahol silný vietor, je Beňuš. „Náš závod má povolené spracovať 30.000 kubíkov dreva z Lesných správ Závadka a Pohorelá,“ dodal Marek Tabernaus z výrobno-technického úseku OZ Beňuš.



Zákon ukladá štátnemu podniku spracovať kalamitu do šiestich mesiacov od jej vzniku. Štátny podnik musí o spracovanie kalamity požiadať Štátnu ochranu prírody, v tomto prípade ide o Národný park Nízke Tatry a Národný park Muránska Planina. Týka sa to porastov v druhom aj treťom stupni ochrany prírody. V tých porastoch, kde dostal štátny podnik kladné stanovisko, už následky kalamity spracúva. Na Liptove je spracovaných viac ako 12.000 kubických metrov dreva.