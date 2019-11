Lesy SR ponúknu občanom 200.000 m3 kalamitného dreva na kúrenie

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - Približne 200.000 kubických metrov (m3) kalamitného dreva vhodného na kúrenie, ktoré sa momentálne nachádza v slovenských lesoch, ponúknu Lesy SR od 1. decembra do 31. januára 2020 občanom.



"Hoci vyťažené kalamitné drevo je dôsledkom prírodných udalostí a znamená znehodnotenie drevnej hmoty, môže aj pomáhať, a to práve ľuďom, ktorí ho potrebujú," uviedol pre TASR hovorca Lesov SR Pavel Machava.



Cieľom je využiť kalamitné drevo, ktoré nie je možné predať pre nízku kvalitu za štandardných obchodných podmienok a hrozí mu úplné znehodnotenie. "Drevo poslúži ako pomoc obyvateľom slovenského vidieka, ktorí ho využívajú na vykurovanie svojich príbytkov," poznamenal.



Lesy SR hľadajú riešenie pre dohodnutie čo najnižšej ceny kalamitného dreva, ktorá je zákonom prísne regulovaná. "Na zabezpečenie transparentných pravidiel pre výhodný odpredaj kalamitného dreva obyvateľom slovenského vidieka úzko spolupracujeme so Združením miest a obcí Slovenska. Vychádzali sme zo skutočnosti, že sú to práve starostovia obcí a vedenie samospráv, ktorí najlepšie poznajú situáciu svojich obyvateľov a dokážu posúdiť, komu by malo byť kalamitné drevo na teplo v domácnosti adresované," priblížil Machava.



Na základe požiadaviek jednotlivých samospráv zabezpečia Lesy SR prostredníctvom príslušného odštepného závodu dovoz dreva v požadovanom objeme na starostami určené miesto. "Následne samotná obec zabezpečí predaj a distribúciu dreva svojim občanom," dodal.