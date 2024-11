Lesy SR presunú päť zubrov zo zvernice v Topoľčiankach do Bulharska

Topoľčianky 27. novembra (TASR) - Päť jedincov zubra hrivnatého sa presunie zo zvernice v Topoľčiankach v okrese Zlaté Moravce do pohoria Rodopy v Bulharsku. Stane sa tak v rámci projektu Rewilding Rhodopes. "Lesy SR, organizačná zložka OZ Tribeč, sa aktívne zapája do medzinárodného úsilia o ochranu a obnovu ohrozených druhov," skonštatovalo vedenie Lesov SR.



Presun štyroch samíc a jedného samca z Topoľčianok do Bulharska posilní genetickú variabilitu tamojšej populácie. Vybrané zubry najprv prejdú procesom aklimatizácie v špeciálnej zvernici, kde sa prispôsobia miestnym podmienkam. Dvaja jedinci budú vybavení GPS obojkami, aby bolo možné sledovať ich pohyb a správanie po vypustení do voľnej prírody.



Projekt reintrodukcie, teda navrátenia druhu do jeho pôvodného prostredia, sa realizuje v spolupráci s európskou plemennou knihou, ktorá zabezpečuje výber vhodných jedincov. Rewilding Rhodopes je významnou iniciatívou zameranou na obnovu ekosystémov a podporu biodiverzity v Bulharsku prostredníctvom navrátenia ikonických druhov, akým je zubor, do voľnej prírody. Bulharská strana navyše vyjadrila záujem o dlhodobú spoluprácu s Lesmi SR pri reintrodukcii zubra aj v iných regiónoch Európy.



Zvernica v Topoľčiankach, založená na záchranu a chov zubra hrivnatého, momentálne hostí 25 jedincov európskeho horského poddruhu vrátane štyroch tohtoročných mláďat. Napriek kapacite určenej pre desať až 15 zvierat sa v nej podarilo úspešne odchovať už viac než 200 mláďat. Zvernica sa radí medzi najvýznamnejšie centrá chovu zubrov v Európe.