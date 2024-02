Tohtoročné podujatia v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline zrušili

Čierny Balog 21. februára (TASR) - Tohtoročné naplánované akcie v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu sa neuskutočnia. Otvorenie XXII. sezóny nebude, tradičné podujatie Deň stromu sa presúva do Topoľčianok. Dôvodom je nepriaznivý stav lesných porastov, ktoré zasiahla lykožrútová kalamita a s tým súvisiaci nevyhnutný vývoz drevnej hmoty cez skanzen. Informuje o tom štátny podnik Lesy SR na svojej webovej stránke.



Ako tiež uvádza, cez Lesnícky skanzen plánujú v tomto roku odviezť nákladnými autami 50.000 kubických metrov dreva.



Lesníci apelujú na ľudí, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali návštevný poriadok platný pre tohtoročnú sezónu. Pri pohybe po chodníkoch a na parkovisku pred vstupom do areálu skanzenu platia obmedzenia.



"V priebehu pracovného týždňa, pondelok až piatok, neodporúčame vstup do areálu Lesníckeho skanzenu. Pohyb v lesnom poraste je iba na vlastné riziko. Cez soboty, nedele a v sviatky, keď v dolinách nebudú pracovné čaty spracovávať kalamitu a nebude odvoz dreva, môžu návštevníci využívať prístupné miesta skanzenu pri dodržiavaní pravidiel bezpečného pohybu a zvýšenej opatrnosti," upozorňujú lesníci.



Informačná kancelária bude v určených hodinách otvorená, lesná kaplnka a minisvet, ako aj horáreň-múzeum zatvorené. V tej má počas roka pribudnúť nová expozícia venovaná významnej osobnosti slovenského lesníctva Jozefovi Dekretovi Matejovie.