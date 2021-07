Lesy SR už roky hľadajú nájomcu bašty, objekt naďalej chátra

Zvolen 25. júla (TASR) - Štátny podnik Lesy SR stále hľadá nájomcu pre stredovekú baštu, ktorá bola kedysi súčasťou mestského opevnenia Zvolena. Všetci doterajší záujemcovia od svojich zámerov postupne upustili.



"V roku 2015 prejavila o prenájom priestorov záujem armáda - letisko Sliač. Prenájom objektu však nakoniec nebol realizovaný. Záujem o priestory prejavilo aj združenie Rondel, chceli zrealizovať prezentáciu obnovy hradu Čabraď, čo sa taktiež nestalo," približuje hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



Priestor sa už dlhší čas nevyužíva. Chýbajú tam podlahy, schody, sú tam nedokončené toalety. Ten, kto si by si baštu prípadne prenajal, musí do nej aj investovať.



Jednou z možností, nad ktorou sa podľa Debnárovej uvažuje, je to, že by tam mohol byť otvorený depozitár Lesníckeho a drevárskeho múzea, prípadne expozícia o histórii Zvolena. "Finančné prostriedky na túto realizáciu sa však stále hľadajú," dodáva.



Baštu si koncom uplynulého storočia prenajal a zrekonštruoval Ján Doman, syn Alexandra Domana, po ktorom je pomenovaný park, kde sa objekt nachádza. Podľa zmluvy s vtedajším Vlastivedným múzeum (teraz Lesnícke a drevárske múzeum) mal baštu zrekonštruovať a bez povinnosti platiť nájom mal možnosť využívať ju desať rokov. Predpokladané náklady na obnovu mali dosiahnuť vtedajšie 3 milióny slovenských korún, pričom stavba mala slúžiť ako obchodné zastúpenie nájomcu a tiež na kultúrne účely. Doba nájmu mala začať plynúť od termínu uvedenia objektu do prevádzky. Stavba však nebola dodnes skolaudovaná. Doman baštu síce zrekonštruoval, no od dohody napokon ustúpil a požiadal štát o preplatenie nákladov na obnovu. Pred niekoľkými rokmi k dohode a vyrovnaniu aj došlo.