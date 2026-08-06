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Lesy SR v tomto období evidujú viacero lesných požiarov
Lesníci spolu s hasičmi a dobrovoľníkmi zasahovali v uplynulom období pri požiari v katastrálnom území obce Pača v okrese Rožňava, kde oheň zasiahol približne 0,21 hektára mladého lesného porastu.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Štátny podnik Lesy SR eviduje v uplynulých dňoch viacero lesných požiarov. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov v lesných porastoch, verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. TASR o tom za Lesy SR informovala Laura Tettingerová.
Lesníci spolu s hasičmi a dobrovoľníkmi zasahovali v uplynulom období pri požiari v katastrálnom území obce Pača v okrese Rožňava, kde oheň zasiahol približne 0,21 hektára mladého lesného porastu. Výrazne väčší požiar evidovali lesníci na Organizačnej zložke Poľana. „Pozemný požiar počas približne štyroch hodín zasiahol plochu približne dvoch hektárov lesného porastu, ktorý bol poškodený v plnom rozsahu,“ priblížila Tettingerová s tým, že ďalší, menší požiar, bol v okolí Sečoviec.
Štátny podnik upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. „V súčasných podmienkach pritom stačí jediný neuhasený ohorok cigarety, iskra alebo neopatrná manipulácia s otvoreným ohňom a oheň sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľké územie,“ skonštatovala Tettingerová.
Podľa údajov projektu InterSucho je aktuálne extrémne sucho približne na 55 percentách územia Slovenska, predovšetkým na juhozápade a západe krajiny, ako aj v južných častiach stredného a východného Slovenska. Sucho rôznej intenzity sa už prejavuje prakticky na celom území republiky. Lesníci preto upozorňujú návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň vo voľnej prírode, neodhadzovali cigaretové ohorky a neparkovali motorové vozidlá na suchej tráve.
„Hasenie lesných požiarov je mimoriadne náročné a často trvá dlhé hodiny. Lesníci spolu s profesionálnymi aj dobrovoľnými hasičmi neraz zasahujú počas celej noci v náročnom teréne a vystavujú sa pritom značnému riziku. Každému takémuto zásahu je možné predísť zodpovedným správaním,“ uviedla Tettingerová s tým, že zvýšená opatrnosť je nevyhnutná aj po odznení horúčav. Lesné porasty totiž dôsledkom dlhodobého sucha zostávajú vysoko náchylné na vznik požiarov aj po ochladení alebo po prechode zrážok.
Lesníci spolu s hasičmi a dobrovoľníkmi zasahovali v uplynulom období pri požiari v katastrálnom území obce Pača v okrese Rožňava, kde oheň zasiahol približne 0,21 hektára mladého lesného porastu. Výrazne väčší požiar evidovali lesníci na Organizačnej zložke Poľana. „Pozemný požiar počas približne štyroch hodín zasiahol plochu približne dvoch hektárov lesného porastu, ktorý bol poškodený v plnom rozsahu,“ priblížila Tettingerová s tým, že ďalší, menší požiar, bol v okolí Sečoviec.
Štátny podnik upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. „V súčasných podmienkach pritom stačí jediný neuhasený ohorok cigarety, iskra alebo neopatrná manipulácia s otvoreným ohňom a oheň sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľké územie,“ skonštatovala Tettingerová.
Podľa údajov projektu InterSucho je aktuálne extrémne sucho približne na 55 percentách územia Slovenska, predovšetkým na juhozápade a západe krajiny, ako aj v južných častiach stredného a východného Slovenska. Sucho rôznej intenzity sa už prejavuje prakticky na celom území republiky. Lesníci preto upozorňujú návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň vo voľnej prírode, neodhadzovali cigaretové ohorky a neparkovali motorové vozidlá na suchej tráve.
„Hasenie lesných požiarov je mimoriadne náročné a často trvá dlhé hodiny. Lesníci spolu s profesionálnymi aj dobrovoľnými hasičmi neraz zasahujú počas celej noci v náročnom teréne a vystavujú sa pritom značnému riziku. Každému takémuto zásahu je možné predísť zodpovedným správaním,“ uviedla Tettingerová s tým, že zvýšená opatrnosť je nevyhnutná aj po odznení horúčav. Lesné porasty totiž dôsledkom dlhodobého sucha zostávajú vysoko náchylné na vznik požiarov aj po ochladení alebo po prechode zrážok.