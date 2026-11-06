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Lesy SR vyhlásili tendre na dodávateľov lesníckych služieb na 4 roky
Ťažbová činnosť patrí podľa štátneho podniku medzi kľúčové súčasti starostlivosti o lesy. Zahŕňa plánované zásahy, ale aj práce súvisiace so spracovaním kalamít či odstraňovaním poškodených stromov.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - Lesy SR vyhlásili verejné obstarávania na poskytovanie služieb v ťažbovej činnosti na obdobie rokov 2027 až 2030. Práce majú pozostávať z plánovaných hospodárskych zásahov, zmluvné podmienky však počítajú aj so situáciami, ktoré lesné hospodárstvo nedokáže vopred predvídať, a to napríklad s podkôrnikovými kalamitami. TASR o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Laura Tettingerová.
Ťažbová činnosť patrí podľa štátneho podniku medzi kľúčové súčasti starostlivosti o lesy. Zahŕňa plánované zásahy, ale aj práce súvisiace so spracovaním kalamít či odstraňovaním poškodených stromov. Ich včasná realizácia si vyžaduje dostupnú techniku, kvalifikovaných pracovníkov a spoľahlivé dodávateľské kapacity.
Na zabezpečenie ťažbovej činnosti vyhlásili Lesy SR viaceré nadlimitné verejné obstarávania. Jednotlivé zákazky sú vyhlasované za organizačné zložky štátneho podniku a sú rozdelené na samostatné časti, takzvané výrobné celky. Pre každý výrobný celok bude na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorená rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k úprave veľkosti výrobných celkov, čo má prispieť k rovnomernejšiemu rozloženiu prác a efektívnejšiemu využívaniu dostupných kapacít.
Štátny podnik pri tendroch zachováva model štvorročných rámcových dohôd. „Naším cieľom je vytvoriť podmienky, v ktorých budú môcť dodávatelia dlhodobo plánovať svoje kapacity a investície, pričom Lesy SR získajú spoľahlivé zabezpečenie lesníckych prác. Štvorročné zmluvy vnímame ako dôležitý predpoklad stability a efektívneho fungovania celého systému,“ uviedli Lesy SR.
Nové zmluvné podmienky počítajú aj so situáciami, ktoré lesné hospodárstvo nedokáže vopred predvídať. „V prípade vetrových či podkôrnikových kalamít alebo výpadku dodávateľských kapacít bude možné využiť už zazmluvnených dodávateľov aj na inom výrobnom celku. Ich oslovovanie sa bude riadiť vopred určeným postupom, ktorý zohľadňuje cenu požadovaných služieb a územnú dostupnosť,“ priblížil štátny podnik s tým, že mechanizmus umožní pružnejšie reagovať na mimoriadne udalosti.
Ťažbová činnosť patrí podľa štátneho podniku medzi kľúčové súčasti starostlivosti o lesy. Zahŕňa plánované zásahy, ale aj práce súvisiace so spracovaním kalamít či odstraňovaním poškodených stromov. Ich včasná realizácia si vyžaduje dostupnú techniku, kvalifikovaných pracovníkov a spoľahlivé dodávateľské kapacity.
Na zabezpečenie ťažbovej činnosti vyhlásili Lesy SR viaceré nadlimitné verejné obstarávania. Jednotlivé zákazky sú vyhlasované za organizačné zložky štátneho podniku a sú rozdelené na samostatné časti, takzvané výrobné celky. Pre každý výrobný celok bude na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorená rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k úprave veľkosti výrobných celkov, čo má prispieť k rovnomernejšiemu rozloženiu prác a efektívnejšiemu využívaniu dostupných kapacít.
Štátny podnik pri tendroch zachováva model štvorročných rámcových dohôd. „Naším cieľom je vytvoriť podmienky, v ktorých budú môcť dodávatelia dlhodobo plánovať svoje kapacity a investície, pričom Lesy SR získajú spoľahlivé zabezpečenie lesníckych prác. Štvorročné zmluvy vnímame ako dôležitý predpoklad stability a efektívneho fungovania celého systému,“ uviedli Lesy SR.
Nové zmluvné podmienky počítajú aj so situáciami, ktoré lesné hospodárstvo nedokáže vopred predvídať. „V prípade vetrových či podkôrnikových kalamít alebo výpadku dodávateľských kapacít bude možné využiť už zazmluvnených dodávateľov aj na inom výrobnom celku. Ich oslovovanie sa bude riadiť vopred určeným postupom, ktorý zohľadňuje cenu požadovaných služieb a územnú dostupnosť,“ priblížil štátny podnik s tým, že mechanizmus umožní pružnejšie reagovať na mimoriadne udalosti.