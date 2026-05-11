Lesy SR vyhodnotia poľovnícku sezónu v CHPO Poľana
Autor TASR
Detva 11. mája (TASR) - Štátny podnik Lesy SR pripravuje vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2025/2026 v Chránenej poľovnej oblasti (CHPO) Poľana. TASR o tom v pondelok informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie Lesov SR s tým, že podujatie sa uskutoční v stredu 13. mája v lokalite Zálomská na Poľane.
Dodala, že súčasťou bude prezentácia výsledkov manažmentu jelenej zveri a aj prehliadka trofejí. Pripravujú aj odbornú diskusiu o stave a kvalite jelenej zveri v jednom z najvýznamnejších poľovných revírov s chovom jelenej zveri na Slovensku. Na akcii sa môže zúčastniť odborná aj laická verejnosť.
Výsledky poľovníckej sezóny 2025/2026 podľa hovorkyne potvrdili vysokú odbornú úroveň obhospodarovania územia. „V CHPO Poľana bol plán lovu jelenej zveri splnený na 100 percent, pričom celkový úbytok predstavoval 173 kusov jelenej zveri,“ objasnila. Súčasťou hodnotenia bude aj prezentácia vplyvu veľkých šeliem na populácie raticovej zveri, keďže lesníci počas sezóny zdokumentovali 24 jeleňov strhnutých vlkmi.
Tettingerová uviedla, že pozornosť odborníkov aj návštevníkov priťahuje trofejová kvalita jelenej zveri. „Z celkového počtu 69 jeleňov ulovených alebo evidovaných ako úhyn bolo až 25 medailových trofejí, čo predstavuje 37-percentný podiel,“ zdôraznila a doplnila, že najsilnejšia jelenia trofej sezóny pochádza z Lesnej správy (LS) Vígľaš. Súčasťou prehliadky trofejí na Zálomskej bude aj prehliadka jeleních zhodov. V stredu ich plánujú sústrediť 457 z 342 jeleňov. Zhody budú prezentovať zo štyroch LS - Vígľaš, Poľana, Sihla a Hronec.
Lesy SR podotýkajú, že história CHPO Poľana siaha do roku 1964 a dnes predstavuje územie s výmerou viac ako 20.000 hektárov. Dôležitou súčasťou manažmentu je aj postupné zavádzanie metódy trofejovej kulminácie. „Jej cieľom je vyššie zastúpenie dospelých samcov v populácii a stabilizácia kvality jelenej zveri,“ konštatoval štátny podnik.
