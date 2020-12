Lesy SR začali s predaj vianočných stromčekov

Banská Bystrica 8. decembra (TASR) – Lesy SR začínajú s tradičným predajom vianočných stromčekov, ich cena sa pohybuje od štyroch do 35 eur v závislosti od druhu a výšky stromu. Predaj vianočných stromčekov sa tento rok uskutoční prostredníctvom ôsmych odštepných závodov. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



Vianočné stromčeky tento rok predávajú odštepné závody (OZ) Žilina, Revúca, Topoľčianky, Šaštín, Čierny Balog, Beňuš, Slovenská Ľupča a jednotlivé škôlkarské strediská špecializovaného OZ Semenoles. Termíny predaja sa rôznia v závislosti od lokality. V Slovenskej Lupči s predajom začínajú v utorok, OZ Čierny Balog bude vianočné stromčeky ponúkať až do 23. decembra.



„My ponúkame približne 1500 kusov stromov, ktoré sú výhradne z plantáží. Predávajú sa v škôlkarských strediskách Hladomer, Čermošná, Šajdíkove Humence a ústredie OZ v Liptovskom Hrádku,“ povedal riaditeľ špecializovaného Odštepného závodu Semenoles Marek Šimanský.



„Od začiatku decembra je k dispozícii približne 250 kusov stromov z plantáže v rámci strediska služieb v Topoľčiankach. Okrem smrekov sú nachystané aj borovice čierne, za jeden kus sa platí od 15 do 50 eur, “ uviedol Miloš Kunský, poverený riaditeľ Odštepného závodu v Topoľčiankach.