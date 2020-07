Letanovce majú novú cestu, ktorá vedie do Slovenského raja

Letanovce 8. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rekonštrukciu cesty III/3226 smerujúcu z Letanoviec do Národného parku Slovenský raj. Ide o úsek dlhý 4,1 kilometra, ktorý sa začína pred obcou Letanovce a končí v mieste bývalej osady pred vstupom do Slovenského raja. S opravou začal samosprávny kraj vlani v auguste.



„Cesta sa rekonštruovala po dvadsiatich rokoch a KSK stála vyše 900.000 eur. Z dôvodu zlého stavu vozovky turisti prestali chodiť cez Letanovce do Slovenského raja, takže my si od toho sľubujeme aj taký rozvoj cestovného ruchu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka na slávnostnom otvorení novej cesty v obci Letanovce. Dodal, že financovanie je zabezpečené cez úver z Európskej investičnej banky a KSK bude túto cestu splácať 20 rokov.



Podľa starostu obce Letanovce Slavomíra Zahornadského je táto prístupová cesta dôležitá predovšetkým pre návštevníkov znovuotvorenej rokliny Kyseľ. „Opravu cesty budú určite vnímať pozitívne tunajší obyvatelia a bude milým prekvapením aj pre turistov, ktorí sa k nám opätovne vrátia. Som rád, že došlo od slov k činom a kultúra cestovania na hlavnom ťahu k Slovenskému raju sa vďaka novej vozovke výrazne zvýši. V hodine dvanástej prebehla aj oprava dvoch mostov, ktoré už boli vo veľmi zlom technickom stave,“ povedal Zahornadský.



Riaditeľ spoločnosti Strabag pre oblasť východ Peter Šulek priblížil, že sa urobila výmena starého asfaltového koberca. Opravili sa dva mosty – nad Štvrtockým potokom a nad riekou Brusník. Ďalej sa čistili priekopy, ktoré nanovo vydláždili. Komplikácie vyvolával aj podjazd na konci obce, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky. Problémy spôsobovala jeho výška, v minulosti sa totiž stávalo, že poschodové autobusy s turistami sa v ňom zasekávali. KSK preto v rámci opráv zväčšil jeho svetlú výšku.



„Rekonštrukciu neohrozil nový koronavírus ani pyrotechnický prieskum, ktorý bol nevyhnutný z dôvodu, že pod mostom cez Štvrtocký potok sme narazili na nevybuchnutú muníciu. Verím, že bezproblémový prístup k prírodnému bohatstvu nášho kraja priláka do tejto oblasti ešte viac návštevníkov. Má čo ponúknuť,“ dodal Trnka.