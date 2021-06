Letecká akadémia STA ponúka vrtuľníky na pomoc južnej Morave

Košice 25. júna (TASR) – Letecká akadémia Slovak Training Academy (STA) je pripravená nasadiť vlastnú leteckú techniku vrátane vrtuľníkov UH-60 Black Hawk na pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy na južnej Morave. Oznámila to v piatok Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR, pomoc by išla v súčinnosti s ministerstvami obrany a vnútra SR. TASR o tom informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.



„Štvrtková tragická udalosť v Českej republike našu spoločnosť a zamestnancov výrazne zasiahla, a tak sme rozhodnutí okamžite podať pomocnú ruku ľudom v núdzi, ktorí to aktuálne potrebujú. Naša vrtuľníková flotila vrátane leteckého personálu je pripravená kedykoľvek odletieť na miesto nešťastia,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Dominik Varga.



Flotila STA má k dispozícii viac ako 20 vrtuľníkov a letecký personál vrátane pilotov a mechanikov. Vo vlastníctve spoločnosti sú aj štyri vrtuľníky typu UH-60 Black Hawk, ktoré by mohli pomôcť pri evakuácii osôb alebo pri prevoze záchranárskeho materiálu.