< sekcia Regióny
Letecká záchranná služba: V Zákamennom sa zranil 13-ročný chlapec
Air - Transport Europe (ATE) doplnila, že chlapec si po páde z bicykla spôsobil riadidlami vážne poranenie brucha.
Autor TASR
Zákamenné 24. júna (TASR) - Banskobystrická posádka leteckých záchranárov zasahovala v utorok (23. 6.) vo večerných hodinách v obci Zákamenné v okrese Námestovo, kde sa po páde z bicykla vážne zranil 13-ročný chlapec. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
Doplnila, že chlapec si po páde z bicykla spôsobil riadidlami vážne poranenie brucha. „Po prvotnom ošetrení pozemnými aj leteckými záchranármi bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a rýchlo a šetrne transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedli leteckí záchranári.
Doplnila, že chlapec si po páde z bicykla spôsobil riadidlami vážne poranenie brucha. „Po prvotnom ošetrení pozemnými aj leteckými záchranármi bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a rýchlo a šetrne transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedli leteckí záchranári.