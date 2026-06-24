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Letecká záchranná služba: V Zákamennom sa zranil 13-ročný chlapec

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Air - Transport Europe (ATE) doplnila, že chlapec si po páde z bicykla spôsobil riadidlami vážne poranenie brucha.

Autor TASR
Zákamenné 24. júna (TASR) - Banskobystrická posádka leteckých záchranárov zasahovala v utorok (23. 6.) vo večerných hodinách v obci Zákamenné v okrese Námestovo, kde sa po páde z bicykla vážne zranil 13-ročný chlapec. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.

Doplnila, že chlapec si po páde z bicykla spôsobil riadidlami vážne poranenie brucha. „Po prvotnom ošetrení pozemnými aj leteckými záchranármi bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a rýchlo a šetrne transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedli leteckí záchranári.

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