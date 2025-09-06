< sekcia Regióny
Letecké dni Košického kraja ponúknu šou s 300 dronmi
Pre rodiny s deťmi vznikne na ploche 17.500 štvorcových metrov detská zóna s atrakciami, hrami a programom.
Autor TASR
Košice 6. septembra (TASR) - Medzinárodnú leteckú šou ponúka na košickom letisku v sobotu a nedeľu (7. 9.) podujatie Letecké dni Košického kraja 2025. Okrem leteckých tímov a pilotov zo Švédska, z Jordánska, Česka, Maďarska či Litvy, ktorí predstavia svoje umenie, je v ponuke aj jedinečná nočná dronová a laserová šou či pyromuzikálny ohňostroj. Na letisko bude premávať bezplatná kyvadlová doprava, parkovanie pre osobné autá bude zadarmo. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
„Letecké dni Košického kraja 2025 sú špeciálne z viacerých dôvodov, no predovšetkým je to jediné letecké podujatie, kde sa môžu návštevníci lietadiel dotknúť zblízka, vidieť ich vo vzduchu aj na zemi. Fanúšikovia kokpitov, ale aj laická verejnosť uvidia lietadlá, helikoptéry aj stíhačky vzlietnuť, ako aj pristáť. Oplatí sa prísť zažiť historicky najväčšiu dronovú šou, veľkolepý pyromuzikálny ohňostroj a najrozsiahlejšiu detskú zónu na východnom Slovensku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Denná šou prinesie 36 leteckých vystúpení a ďalšie zážitky.
Podľa organizátora Huberta Štoksu zo Slovenskej leteckej asociácie sa nad areálom Leteckého múzea prvýkrát v histórii Slovenska vznesie 300 dronov v jednej formácii. „To už je úplne iná dimenzia, už sa dajú robiť aj 3D obrazce. Je to niečo nové a myslím, že v našich podmienkach to bude špička a veľmi dobrý umelecký zážitok,“ povedal.
Oblohu podľa KSK osvieti pyromuzikálny ohňostroj s vyše 1000 odpalmi, ktorý sa zaradí medzi najväčšie v histórii Slovenska. Špeciálne odpaľovacie stanovište umožní vytvoriť panorámy a ohnivé obrazy široké až 1000 metrov.
Na nebi sa predvedú z leteckých tímov švédska akrobatická skupina Scandinavian Airshow Team, skupina jordánskeho kráľovského letectva Royal Jordanian Falcons, český Flying Bulls Aerobatics Team či britský tím AeroSPARX. K ďalším hviezdam patrí Péter Besenyei z Maďarska, „český Maverick“ Miroslav Sázavský s ikonickým lietadlom P-51D Mustang či litovský pilot Jurgis Kairys.
Pre rodiny s deťmi vznikne na ploche 17.500 štvorcových metrov detská zóna s atrakciami, hrami a programom. Deti do šesť rokov budú mať vstup zdarma. V ponuke bude aj predaj suvenírovej nulovej eurobankovky vydanej pri príležitosti tohto podujatia.
Pre návštevníkov bude slúžiť autobusová linka medzi Staničným námestím a letiskom, ktorá bude zastavovať na vybraných zastávkach. Príjazdové trasy spolu s informáciami sú zverejnené na webe www.leteckedni.sk, kompletný program a aktuálne informácie ponúka aj webová aplikácia. Organizátorom podujatia je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
