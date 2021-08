Letecké dni Košického kraja sa uskutočnia po ročnej prestávke

Košice 26. augusta (TASR) – Po ročnej prestávke pre pandémiu nového koronavírusu sa počas najbližšieho víkendu opäť uskutočnia Letecké dni Košického kraja. Pre návštevníkov bude v areáli Aeroklubu pri košickom letisku pripravené akrobatické lietanie, ale aj moderné armádne helikoptéry či historické stroje. Ako za organizátorov pre TASR potvrdil Matúš Ondáš, podujatie bude v režime OTP, vstup tak bude umožnený očkovaným, testovaným alebo ľuďom po prekonaní ochorenia COVID-19. Vysielať ho budú aj online.



„Letecké dni Košického kraja štartujú v sobotu (28. 8.). Návštevníci z východu i zo vzdialenejších kútov Slovenska môžu priamo zo zeme sledovať to najlepšie, čo dokážu majstri svojho remesla predviesť so svojimi lietadlami a helikoptérami. Akrobacia, výsadky a rôzne ukážky uvidia aj počas druhého dňa v nedeľu (29. 8.),“ informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) s tým, že ide o najväčšiu leteckú airshow na východnom Slovensku.



Jedným z lákadiel majú byť napríklad leteckí akrobati z Česka, ktorí po 20 rokoch prinesú na košické letisko bezmotorové lietadlo. Okrem nich sa predstavia aj leteckí akrobati z Poľska či Maďarska. Súčasťou programu bude tiež simulácia leteckých bojov z druhej svetovej vojny, kúsky so stíhačkou L-29 Delfín či helikoptéry, s ktorými sa predstaví letecká akadémia Slovak Training Academy (STA). Chýbať nebude ani spoločná jazda viacerých zúčastnených lietadiel.



V súlade s COVID automatom sa Letecké dni Košického kraja budú konať v dvoch zónach - 1. zóna pre kompletne zaočkované osoby a 2. zóna v režime OTP. „Snažili sme ľuďom čo najviac vyjsť v ústrety a zároveň aby to všetko bolo v súlade s platnými hygienickými opatreniami,“ dodal Ondáš. Podľa jeho slov pre tých, ktorí sa na podujatí nebudú môcť zúčastniť, pripravili jeho vysielanie vo virtuálnom priestore. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na webovej stránke www.leteckednikosickehokraja.sk.