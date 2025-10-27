< sekcia Regióny
Letecké dni Košického kraja skončili finančne v mínuse 60.000 eur
Vyplýva to z informatívnej správy o vyhodnotení podujatia, ktorú Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja (KSK) predložil predseda kraja Rastislav Trnka.
Autor TASR
Košice 27. októbra (TASR) - Letecké dni Košického kraja 2025, ktoré sa konali 6. a 7. septembra, skončili vo finančnej bilancii záporným hospodárskym výsledkom v sume 60.091 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o vyhodnotení podujatia, ktorú Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja (KSK) predložil predseda kraja Rastislav Trnka. Poslanci ju na pondelkovom rokovaní unesením vzali na vedomie.
Dvojdňová letecká show sa konala v areáli Letiska Košice a Múzea letectva. Usporiadateľom bol KSK a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) v partnerstve so Slovenskou leteckou asociáciou (SLA). Návštevnosť bola podľa správy 31.894 osôb počas dvoch dní.
„Nový organizačný model priniesol vyšší stupeň profesionality, komplexné riadenie bezpečnosti, otvorené finančné procesy a zvýšenú kvalitu programu. SLA zároveň implementovala nové prvky do leteckých show, vrátane laserových a nočných predstavení, ktoré dodali podujatiu unikátny charakter a zvýšili jeho atraktivitu pre verejnosť aj médiá,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že KSK je do budúcna otvorený spolupráci s akýmkoľvek subjektom pre pridanú hodnotu podujatia.
Celkové výdavky na podujatie podľa správy boli v sume 515.670 eur, príjmy z predaja vstupeniek dosiahli 450.036 eur a z prenájmu stánkov 5543 eur. Príspevok KSK na podujatie bol v sume 200.000 eur.
„Po zohľadnení deficitu podujatia vo výške 60.091 eur z poskytnutého členského príspevku 200.000 eur zostáva suma 139.908 eur, ktorá je predmetom ďalšieho vysporiadania s KSK. Je však dôležité zdôrazniť, že tento výsledok je priaznivejší v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, keď bola zo strany KSK poskytovaná podpora približne 85.000,“ informovala výkonná riaditeľka KOCR KRT Lenka Vargová Jurková. Podujatie podľa nej splnilo stanovené ciele, zabezpečilo bezpečný, kvalitný a atraktívny program a zároveň posilnilo regionálnu prezentáciu a cestovný ruch.
V minulosti organizoval leteckú show na košickom letisku Aeroklub Košice s podporou KSK. Podľa správy táto spolupráca bola sprevádzaná viacerými problémami, ktoré v priebehu rokov limitovali rozvoj Leteckých dní Košického kraja, a preto došlo k zmene.
Finančné položky uvádzajú zmluvu o partnerstve pri organizovaní podujatia medzi KOCR KRT a SLA v sume 120.000 eur. Honoráre za letové vystúpenia dosiahli spolu 129.964 eur bez DPH. Ďalší program vrátane pyromuzikálového ohňostroja predstavoval 49.455 eur bez DPH, na produkciu išlo 161.270 eur bez DPH. Zmluva so Slovenským technickým múzeom (STM), pod ktoré patrí Múzeum letectva, zahŕňala 11.100 eur. Navyše osobitnou položkou boli marketingové výdavky KSK, ktoré predstavovali 23.806 eur.
„Negatívny hospodársky výsledok bol do značnej miery ovplyvnený externými faktormi - v rovnakom termíne sa konalo letecké podujatie v Prešove, organizované Aeroklubom Košice, ktoré umožnilo vstup návštevníkom zdarma. Tento fakt prirodzene ovplyvnil návštevnosť Leteckých dní Košického kraja a spôsobil odliv časti divákov, čo sa prejavilo v nižších príjmoch z predaja vstupeniek a sprievodných služieb,“ konštatuje správa.
Viacerí poslanci v rozprave poukazovali na to, že paralelne s košickým podujatím sa konala konkurenčná letecká show v Prešove a nabádali k spájaniu síl pri budúcom organizovaní. Poslanec Jaroslav Polaček spochybnil celkové výdavky v správe ako podhodnotené a žiadal prepracovanie správy a audit podujatia, s pozmeňujúcim návrhom však neuspel. Trnka nedostatočnosť údajov v správe odmietol.
