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Letecké dni v Piešťanoch sa začali, návštevníci uvidia ukážky techniky
Návštevníci si môžu pozrieť aj defilé vojenskej techniky a statickú prezentáciu vrátane systému protivzdušnej obrany Barak.
Autor TASR
Piešťany 5. septembra (TASR) - Na piešťanskom letisku sa v sobotu začali Medzinárodné letecké dni Ministerstva obrany SR (IMAD 2026), potrvajú do nedele (6. 9.). Podujatie spojené s oslavami Dňa Ozbrojených síl (OS) SR ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. TASR to uviedol hovorca Ministerstva obrany (MO) SR Michal Bachratý.
Areál letiska otvorili od 9.00 h. Otvárací ceremoniál s príhovormi hostí je naplánovaný na 11.00 h. Nechýba ani program pre rodiny s deťmi, prezentačné a náučné stánky, gastrozóna či regrutačné stánky OS SR.
Predstavia sa zložky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ako sú stíhačky F-16 alebo lietadlo Spartan, vrtuľníky UH-60 M Black Hawk, lietadlo Spartan, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidlá pechoty. Medzi zahraničných účastníkov patria napríklad nemecký Hercules, maďarský Embraer či český L-39 Skyfox.
Vladislav Gašpar z Veliteľstva vzdušných síl OS SR upozornil najmä na vystúpenie vrtuľníka UH-60 Black Hawk. „Dynamická letová ukážka vrtuľníka UH-60 Black Hawk, ktorá bude pilotovaná plukovníkom Štefanom Mokošom, veliteľom 51. krídla, je pomerne akčná a diváci sa majú na čo tešiť,“ uviedol pre TASR. Pilot podľa neho počas ukážky predvedie schopnosti stroja vo viacerých náročných manévroch.
Návštevníci si môžu pozrieť aj defilé vojenskej techniky a statickú prezentáciu vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program dopĺňajú akrobatické vystúpenia.
K dispozícii je kyvadlová doprava v 30-minútových intervaloch. Zabezpečená je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Rezort obrany zároveň odporúča návštevníkom prísť s časovým predstihom a priniesť si iba nevyhnutné veci, aby bola bezpečnostná kontrola pri vstupe čo najplynulejšia.
Podujatie sa koná pod hlavičkou MO SR. Dôvodom je podľa Bachratého snaha sprístupniť letecké dni verejnosti bez vstupného. „Chceli sme ľuďom priblížiť modernú techniku a aby si nemuseli siahať možno hlboko do peňaženky,“ povedal. Do budúcna chce rezort podľa neho podujatie organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač.
Areál letiska otvorili od 9.00 h. Otvárací ceremoniál s príhovormi hostí je naplánovaný na 11.00 h. Nechýba ani program pre rodiny s deťmi, prezentačné a náučné stánky, gastrozóna či regrutačné stánky OS SR.
Predstavia sa zložky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ako sú stíhačky F-16 alebo lietadlo Spartan, vrtuľníky UH-60 M Black Hawk, lietadlo Spartan, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidlá pechoty. Medzi zahraničných účastníkov patria napríklad nemecký Hercules, maďarský Embraer či český L-39 Skyfox.
Vladislav Gašpar z Veliteľstva vzdušných síl OS SR upozornil najmä na vystúpenie vrtuľníka UH-60 Black Hawk. „Dynamická letová ukážka vrtuľníka UH-60 Black Hawk, ktorá bude pilotovaná plukovníkom Štefanom Mokošom, veliteľom 51. krídla, je pomerne akčná a diváci sa majú na čo tešiť,“ uviedol pre TASR. Pilot podľa neho počas ukážky predvedie schopnosti stroja vo viacerých náročných manévroch.
Návštevníci si môžu pozrieť aj defilé vojenskej techniky a statickú prezentáciu vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program dopĺňajú akrobatické vystúpenia.
K dispozícii je kyvadlová doprava v 30-minútových intervaloch. Zabezpečená je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Rezort obrany zároveň odporúča návštevníkom prísť s časovým predstihom a priniesť si iba nevyhnutné veci, aby bola bezpečnostná kontrola pri vstupe čo najplynulejšia.
Podujatie sa koná pod hlavičkou MO SR. Dôvodom je podľa Bachratého snaha sprístupniť letecké dni verejnosti bez vstupného. „Chceli sme ľuďom priblížiť modernú techniku a aby si nemuseli siahať možno hlboko do peňaženky,“ povedal. Do budúcna chce rezort podľa neho podujatie organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač.