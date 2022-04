Leteckí záchranári po nehode vo Vajkovciach pomáhali 23-ročnej žene

Vajkovce 20. apríla (TASR) – Pri zrážke dvoch osobných áut na križovatke vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie zasahovali v stredu dopoludnia leteckí záchranári. Do nemocnice previezli mladú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Air–Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



Na miesto vyrazila posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE zo strediska Košice. "Po pristátí vrtuľníka vedľa vozovky si posádka prevzala do svojej starostlivosti od rýchlej lekárskej pomoci 23-ročnú vodičku s úrazom hlavy, poruchou vedomia a s podozrením aj na poranenie chrbtice," uviedla Hopjaková.



Záchranári ženu preložili na palubu, doplnili jej liečbu a na umelej pľúcnej ventilácii ju v stabilizovanom stave previezli do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice. "Ostatní zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," dodala.