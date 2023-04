Leteckí záchranári po zrážke s autom pomáhali sedemročnému chlapcovi

Podhorany 22. apríla (TASR) - Sedemročnému chlapcovi pomáhali po sobotňajšej zrážke s autom v Podhoranoch v okrese Kežmarok leteckí záchranári. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková. Do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach ho transportovali v umelom spánku.



"Po prílete na miesto si lekár leteckých záchranárov prevzal chlapca do svojej starostlivosti. Utrpel poranenie hlavy, úraz hrudníka a ďalšie povrchové odreniny po tele," spresnila s tým, že chlapca napojili na umelú pľúcnu ventiláciu.