Leteckí záchranári pomáhali 34-ročnému pilčíkovi v Podhradí

Podhradie 15. augusta (TASR) - Leteckí záchranári zachraňovali v oblasti Panskej javoriny neďaleko obce Podhradie v okrese Topoľčany 34-ročného muža. Lesného robotníka počas manipulácie s drevom zasiahol padajúci strom priamo do hlavy, informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe.



Do ťažko dostupného lesného terénu bol vyslaný záchranársky vrtuľník z Trenčína. Po lokalizácii presného miesta nešťastia priamo z paluby bola lekárka pomocou navijaka vysadená do terénu na najbližšie vhodné miesto. K pacientovi sa ďalej presunula pozemným vozidlom. Pilčík bol bezprostredne po zasiahnutí stromom krátkodobo v bezvedomí, utrpel vážny úraz hlavy s podozrením na vnútorné krvácanie.



Lekárka mužovi poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie, liečbu a v spolupráci s prítomnými svedkami bol pacient prenesený na najbližšie vhodné miesto na vyzdvihnutie lanovou technikou. Počas medzipristátia záchranári pacienta preložili na palubu a s vážnym úrazom hlavy ho letecky transportovali na ďalšie vyšetrenie do Fakultnej nemocnice v Nitre.