Leteckí záchranári pomáhali dvom zraneným turistom vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 2. júla (TASR) - Leteckí záchranári pomáhali v nedeľu popoludní dvom zraneným turistom vo Vysokých Tatrách. Ako TASR informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, v prvom prípade zasahovali v oblasti Bystrej lávky, kde sa nachádzala 51-ročná česká turistka po páde a následným nárazom do skál s poraneným hrudníkom a hlavou.



"Lekárka bola po vizualizácii miesta priamo k zranenej vysadená palubným navijakom. Zranenia jej ošetrila a pripravila na evakuáciu z miesta. Počas medzipristátia dostali záchranári požiadavku o ďalší záchranný let, a tak pre urýchlenie akcie ju záchranári previezli na letisko v Poprade, kde si ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a ďalej transportovala do popradskej nemocnice," uviedla Hopjaková.



Záchranársky vrtuľník následne letel do oblasti Ošarpancov na pomoc 50-ročnému turistovi z Poľska, ktorý si pádom spôsobil poranenie dolnej končatiny a ďalej už nedokázal pokračovať.



"Aj tu bola lekárka vysadená do terénu lanovou technikou. Zranenie mu zafixovala a z miesta boli obaja evakuovaní. S podozrením za zlomeninu predkolenia bol letecky transportovaný na centrálny príjem nemocnice v Poprade," dodala Hopjaková.