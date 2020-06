Leteckí záchranári pomáhali pri nehode medzi obcami Skalité a Čierne

Skalité 10. júna (TASR) – Leteckí záchranári zo Žiliny leteli v stredu na pomoc zraneným pri dopravnej nehode osobného auta medzi obcami Skalité a Čierne v okrese Čadca. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



Ako doplnila, lekára vysadili z paluby priamo k miestu nehody pomocou lanovej techniky. "Do starostlivosti si prevzal ťažšie zranenú 46-ročnú spolujazdkyňu, ktorá bola pri vedomí a so záchranármi komunikovala. Utrpela poranenie hrudníka, predkolenia, podozrenie na zlomeninu hornej končatiny a ďalšie povrchové poranenia po tele," uviedla Hopjaková.



"Pacientku po poskytnutí primárneho ošetrenia preložili do transportného vaku a pripravili na evakuáciu z miesta pomocou palubného navijaka. Počas medzipristátia na futbalovom ihrisku ju záchranári preložili na palubu, doplnili ďalšiu liečbu a letecky transportovali do úrazovej ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Vodič ostal v starostlivosti pozemných záchranárov," dodala Hopjaková.