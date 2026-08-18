Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. august 2026Meniny má Elena a Helena
< sekcia Regióny

Leteckí záchranári pomáhali seniorke zranenej pri dopravnej nehode

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Záchranári ju na mieste vyšetrili, doplnili potrebnú liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií ju preložili na palubu vrtuľníka.

Autor TASR
Banská Štiavnica 18. augusta (TASR) - Leteckí záchranári v utorok dopoludnia pomáhali 71-ročnej žene, ktorá pri dopravnej nehode pri Banskej Štiavnici utrpela vážne poranenie chrbtice a úraz hlavy. Informovala o tom na sociálnej sieti letecká záchranná služba Air Transport Europe (ATE).

Ako uviedla, osobné motorové vozidlo tu zišlo mimo vozovky, pričom sa v ňom v čase nehody viezli dve osoby. „Vrtuľník pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od prítomnej posádky pozemných záchranárov prevzali do svojej starostlivosti 71-ročnú pacientku,“ doplnila.

Záchranári ju na mieste vyšetrili, doplnili potrebnú liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií ju preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave ju následne letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde ju odovzdali do rúk lekárom traumatímu.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí