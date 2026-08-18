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Leteckí záchranári pomáhali seniorke zranenej pri dopravnej nehode
Záchranári ju na mieste vyšetrili, doplnili potrebnú liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií ju preložili na palubu vrtuľníka.
Autor TASR
Banská Štiavnica 18. augusta (TASR) - Leteckí záchranári v utorok dopoludnia pomáhali 71-ročnej žene, ktorá pri dopravnej nehode pri Banskej Štiavnici utrpela vážne poranenie chrbtice a úraz hlavy. Informovala o tom na sociálnej sieti letecká záchranná služba Air Transport Europe (ATE).
Ako uviedla, osobné motorové vozidlo tu zišlo mimo vozovky, pričom sa v ňom v čase nehody viezli dve osoby. „Vrtuľník pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od prítomnej posádky pozemných záchranárov prevzali do svojej starostlivosti 71-ročnú pacientku,“ doplnila.
Záchranári ju na mieste vyšetrili, doplnili potrebnú liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií ju preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave ju následne letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde ju odovzdali do rúk lekárom traumatímu.
Ako uviedla, osobné motorové vozidlo tu zišlo mimo vozovky, pričom sa v ňom v čase nehody viezli dve osoby. „Vrtuľník pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od prítomnej posádky pozemných záchranárov prevzali do svojej starostlivosti 71-ročnú pacientku,“ doplnila.
Záchranári ju na mieste vyšetrili, doplnili potrebnú liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií ju preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave ju následne letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde ju odovzdali do rúk lekárom traumatímu.