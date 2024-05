Leteckí záchranári pomáhali v Kamenici zranenému rogalistovi

Sabinov 16. mája (TASR) - Leteckých záchranárov z Popradu vyslali vo štvrtok popoludní do katastra obce Kamenica v okrese Sabinov, odkiaľ bol hlásený pád rogalistu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



"Po náraze do stromu a následnom páde na zem utrpel 36-ročný muž našťastie len poranenie hornej končatiny a povrchové odreniny po tele. Lekárku priamo k zranenému vysadili pomocou palubného navijaka. Na mieste mu poskytla primárne ošetrenie, podala liečbu a následne bol pacient preložený na palubu vrtuľníka, ktorý pristál v blízkosti udalosti," uviedla Hopjaková.



Doplnila, že pacienta v stabilizovanom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.