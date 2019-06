Leteckí záchranári pomáhali v Západných Tatrách 60-ročnému mužovi

Keďže počasie pre nasadenie leteckej techniky bolo stále nevyhovujúce, spolu s ďalšími horskými záchranármi zniesli záchranári pacienta pomocou nosidiel k terénnemu autu.

Poprad 22. júna (TASR) – Leteckí záchranári z Popradu zasahovali v sobotu v Západných Tatrách. Ako TASR informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková, rýchlu zdravotnú pomoc potreboval 60-ročný muž, ktorý počas túry na Holý vrch pocítil náhlu nevoľnosť s prekolapsovým stavom.



"Na palubu vrtuľníka sa v Žiarskej doline pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby. Spolu s lekárkou bol do terénu vysadený pomocou lanovej techniky, najbližšie ako to bolo možné, keďže počasie sa začalo rýchlo zhoršovať. Nasledoval pozemný výstup k pacientovi, ktorého dosiahli po približne pol hodine. Lekárka mu poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie," uviedla Hopjaková.



Keďže počasie pre nasadenie leteckej techniky bolo stále nevyhovujúce, spolu s ďalšími horskými záchranármi, ktorí sa im vybrali na pomoc pozemne, zniesli záchranári pacienta pomocou nosidiel k terénnemu autu. To doviezlo pacienta k vrtuľníku na miesto, kde už bolo možné bezpečne pristáť. Po preložení na palubu muža s ľahšou cievnou mozgovou príhodou letecky previezli do popradskej nemocnice.