Leteckí záchranári pomáhali vážne zranenému turistovi pod Kriváňom

Poprad 15. marca (TASR) – Leteckí záchranári z Popradu zasahovali v nedeľu pod vrchom Kriváň vo Vysokých Tatrách, kde sa vážne zranil turista. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



"Po vzlete smeroval vrtuľník do Starého Smokovca, kde sa na palubu k leteckým záchranárom pridal aj člen Horskej záchrannej služby. Následne posádka smerovala pod vrch Kriváň. Jeden člen zo skupiny turistov, ktorí plánovali výstup na Kriváň, sa tam pošmykol a spadol dole strmým terénom približne 200 metrov. Lekár spolu s horským záchranárom boli k zranenému, ktorý sa nachádzal v exponovanom a mimoriadne šmykľavom teréne, vysadení pomocou palubného navijaka. Slovák vo veku 23 rokov utrpel rozsiahle poranenia viacerých častí tela a jeho zdravotný stav sa zhoršoval," uviedla Hopjaková s tým, že záchranári ho pripravili na okamžitú evakuáciu z miesta pomocou evakuačnej siete.



Ako ďalej povedala, pri najbližšom mieste na medzipristátie mu záchranári doplnili ošetrenie, preložili ho na palubu vrtuľníka a odleteli do popradskej nemocnice.



"V kritickom stave s poruchou vedomia bol odovzdaný do ďalšej starostlivosti lekárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti," dodala hovorkyňa leteckých záchranárov.