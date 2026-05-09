< sekcia Regióny
Leteckí záchranári pomáhali vážne zranenej 71-ročnej motocyklistke
Išlo o zrážku osobného motorového vozidla s motocyklom.
Autor TASR
Dechtice 9. mája (TASR) - Leteckí záchranári zasahovali v sobotu ráno pri dopravnej nehode v obci Dechtice v okrese Trnava. Išlo o zrážku osobného motorového vozidla s motocyklom. Vážne zranenia utrpela 71-ročná motocyklistka. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe o tom informovala na sociálnej sieti.
„Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti 71-ročnú motocyklistku, ktorá pri zrážke utrpela vážne poranenia viacerých častí tela,“ priblížili. Po prvotnom ošetrení bola vo vážnom stave, s tzv. polytraumou, pri vedomí letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Nitre.
„Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti 71-ročnú motocyklistku, ktorá pri zrážke utrpela vážne poranenia viacerých častí tela,“ priblížili. Po prvotnom ošetrení bola vo vážnom stave, s tzv. polytraumou, pri vedomí letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Nitre.