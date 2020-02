Leteckí záchranári pomáhali zranenému horolezcovi a turistke

Poprad 15. februára (TASR) – Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v sobotu zranenému horolezcovi a turistke. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



Ako uviedla, 42-ročný muž z Česka si pri lezení v oblasti pod Žeruchovými vežami cepínom vážne poranil zadnú časť stehna.



"Lekár bol po prílete k miestu nahlásenia vysadený z paluby pomocou navijaka. Zranenie mu zafixoval a v transportnej sedačke bol z miesta evakuovaný. Počas medzipristátia pri Chate pri Zelenom plese mu záchranári doplnili ďalšie ošetrenie a v stabilizovanom stave s tržno-sečnou ranou stehna ho previezli do popradskej nemocnice," povedala Hopjaková.



Neskôr leteckí záchranári pomáhali 22-ročnej Slovenke, ktorá počas výstupu na Zbojnícku chatu začala pociťovať výraznú nevoľnosť a vyčerpanosť.



"Po neodkladnom vzlete smeroval záchranársky vrtuľník k Zbojníckej chate. Tam si posádka prevzala ženu s kolapsovým stavom do svojej starostlivosti. Lekár jej poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie, záchranári ju preložili na palubu a v stabilizovanom stave bola vrtuľníkom prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade," dodala Hopjaková.