Leteckí záchranári previezli zranenú snowboardistku do nemocnice

Demänovská Dolina 27. januára (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu previezli v pondelok popoludní z lyžiarskeho strediska Jasná do nemocnice v Liptovskom Mikuláši zranenú 22-ročnú snowboardistku. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.



Po pristátí vrtuľníka si posádka leteckých záchranárov prevzala ženu maďarskej národnosti do svojej starostlivosti. "Pri páde si poranila hlavu a chrbticu, krátkodobo bola v bezvedomí. Lekár ju na mieste ošetril, podal liečbu a po preložení na palubu bola s podozrením na otras mozgu a úraz krčnej chrbtice v stabilizovanom stave letecky prevezená do Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši," priblížili leteckí záchranári.