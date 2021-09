Tri zranené a vyčerpané turistky transportovali z hôr

Vysoké Tatry 15. septembra (TASR) – Horskí záchranári požiadali v stredu leteckých záchranárov o súčinnosť v troch prípadoch. V prvom išlo o pomoc pre turistku zo Slovenska, ktorá si po páde na turistickom chodníku v oblasti pod reťazami Poľského hrebeňa poranila hlavu a nohu.



Nohu si poranila aj ďalšia slovenská turistka, ktorá sa nachádzala pri Nižnom Wahlenbergovom plese vo Furkotskej doline. „V oboch prípadoch leteckí záchranári evakuovali zranené osoby z terénu a transportovali ich do nemocnice v Poprade,“ informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke.



Tretí prípad sa týkal turistky nachádzajúcej sa na Stohu v Malej Fatre, ktorá pociťovala celkové vyčerpanie a nebola schopná samostatne pokračovať pre pretrvávajúce kŕče v nohách. „Leteckí záchranári po prílete do oblasti evakuovali turistku z terénu a transportovali ju do nemocnice v Žiline,“ uviedla HZS.