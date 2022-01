Leteckí záchranári v Tatrách pomáhali lyžiarovi i zranenej lezkyni

Poprad 27. januára (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Popradu letel počas štvrtka na pomoc dvom ľuďom. Hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že najprv záchranári dopoludnia leteli na pomoc 42-ročnému lyžiarovi, ktorý si na zjazdovke na Solisku po páde a následnom nevypnutí lyže spôsobil zlomeninu predkolenia.



"Pri prílete vrtuľníka a vysadení lekárky pomocou lanovej techniky priamo k zranenému sa muž nachádzal v starostlivosti dobrovoľných horských záchranárov, ktorí zranenému poskytli primárnu pomoc," priblížila hovorkyňa. Lekárka mu zranenie zafixovala a spoločne ho pripravili na evakuáciu z miesta v transportnom vaku. V stabilizovanom stave bol prevezený do popradskej nemocnice.



"Po návrate na základňu a doplnení paliva vzlietol vrtuľník opäť a smeroval k Veverkovmu ľadopádu. Tam 45-ročnú lezkyňu počas lezenia zasiahol do oblasti ramena odtrhnutý skalný blok. Pre rýchlu evakuáciu zranenej ženy z miesta použili záchranári opäť techniku palubného navijaka," doplnila Hopjaková s tým, že počas medzipristátia v Starom Smokovci bola pacientka ošetrená, preložená na palubu a letecky prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade.