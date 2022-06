Leteckí záchranári z Popradu pomáhali zranenému baníkovi aj turistovi

Poprad/Lubeník 16. júna (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu pomáhali vo štvrtok ráno v obci Lubeník (okres Revúca), na mieste zavalilo baníka. Okrem toho zasahovali aj pod Priečnym sedlom vo Vysokých Tatrách, kde sa zranil český turista. Informovala o tom hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



"V prvom prípade do terénu vysadili lekárku k miestu pomocou palubného navijaka. Počas práce v bani 50-ročného baníka zasiahol do oblasti chrbta uvoľnený skalný blok, pričom mu spôsobil poranenie hrudníka, chrbtice a pravej hornej končatiny," uviedla hovorkyňa s tým, že po primárnom ošetrení bol v spolupráci s pozemnými záchranármi prevezený k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšom vhodnom mieste. Pacienta preložili na palubu a v stabilizovanom stave a pri vedomí letecky previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.



"Pred odletom späť na svoju základňu prišlo záchranárom na palubu ďalšie volanie o pomoc z Vysokých Tatier. Na snehovom poli sa pošmykol 35-ročný Čech, pričom padal dole približne 30 metrov," dodala Hopjaková. Záchranári po prílete lokalizovali presné miesto, kde sa zranený turista nachádzal, následne operátor lekárku vysadil priamo k nemu pomocou lanovej techniky. Zranenia mu ošetrila a v transportnej sedačke boli obaja z miesta evakuovaní. "S početnými odreninami po celom tele muža záchranári v stabilizovanom stave previezli do popradskej nemocnice," doplnila hovorkyňa.