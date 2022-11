Leteckí záchranári z Popradu zasahovali v horách aj v lesnom teréne

Poprad 13. novembra (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v sobotu popoludní 39-ročnej turistke, ktorá si pri Téryho chate zranila koleno. V lesnom teréne nad obcou Jablonov v okrese Levoča pomáhali 37-ročnému mužovi, ktorý sa prevrátil na štvorkolke. TASR o tom informovala hovorkyňa AIR - TRANSPORT EUROPE (ATE) Zuzana Hopjaková.



Spomenutá turistka, ktorá si zranila koleno, už v zostupe nedokázala pokračovať. "Po pristátí vrtuľníka v blízkosti chaty lekárka turistke zranenie ošetrila, bola preložená na palubu a letecky transportovaná do popradskej nemocnice. Krátko po návrate na základňu dostala posádka ďalšiu požiadavku o súčinnosť pri záchrane," uviedla Hopjaková.



Išlo o muža, ktorý sa nad obcou Jablonov prevrátil na štvorkolke.



"Pilot pristál v blízkosti nehody. Lekárka si pacienta, ktorý bol krátkodobo v bezvedomí a na okolnosti nehody si nepamätal, prevzala do svojej starostlivosti. Pacient bol už pri vedomí, so záchranármi komunikoval. Bolo mu ošetrené zranenie hlavy a dolnej končatiny," priblížila Hopjaková.



Muž bol po preložení na palubu s úrazom kolena a podozrením na otras mozgu v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Poprade.