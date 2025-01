Leteckí záchranári zasahovali na Orave aj Liptove pri zraneniach detí

Demänovská Dolina/Oravská Lesná 31. januára (TASR) - Leteckí záchranári vo štvrtok (30. 1.) zasahovali na Orave aj Liptove pri zraneniach detí. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.



Leteckých záchranárov z Popradu požiadali vo štvrtok o urgentný let do Demänovskej doliny. Záchranári smerovali priamo do strediska Lúčky. "Pomoc tentokrát potrebovala 14-ročná snowboardistka z Poľska, ktorá si pri páde poranila dolnú končatinu v oblasti kolena. Zranenú pacientku doviezli horskí záchranári k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšej vhodnej ploche," uviedli leteckí záchranári s tým, že lekár jej poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.



Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice zas smeroval do lyžiarskeho strediska v Oravskej Lesnej, kde došlo k zrážke lyžiara s 5-ročným dieťaťom. To utrpelo rezné poranenie dolnej končatiny. "Posádka si po pristátí na svahu prevzala malú pacientku od posádky rýchlej lekárskej pomoci do svojej starostlivosti. Po ošetrení a preložení na palubu ju záchranári s úrazom dolnej končatiny transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine," dodali leteckí záchranári.