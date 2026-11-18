< sekcia Regióny
Nehoda pri Záhorskej Vsi: Auto sa prevrátilo, vodič utrpel zranenia
V čase príletu leteckých záchranárov bol 65-ročný muž už v starostlivosti pozemnej posádky záchrannej zdravotnej služby.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Leteckí záchranári z Bratislavy v stredu dopoludnia zasahovali pri dopravnej nehode pri Záhorskej Vsi. Osobné auto zišlo mimo vozovky a prevrátilo sa. Vodič zostal vo vozidle zakliesnený, pri náraze utrpel poranenia hlavy a hrudníka. Informovala o tom letecká záchranná služba Air-Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
V čase príletu leteckých záchranárov bol 65-ročný muž už v starostlivosti pozemnej posádky záchrannej zdravotnej služby. „Leteckí záchranári si pacienta následne prevzali do svojej starostlivosti a po preložení na palubu vrtuľníka ho transportovali do Nemocnice Bory. Počas celého zásahu bol pacient pri vedomí a jeho zdravotný stav bol stabilizovaný,“ priblížila.
V čase príletu leteckých záchranárov bol 65-ročný muž už v starostlivosti pozemnej posádky záchrannej zdravotnej služby. „Leteckí záchranári si pacienta následne prevzali do svojej starostlivosti a po preložení na palubu vrtuľníka ho transportovali do Nemocnice Bory. Počas celého zásahu bol pacient pri vedomí a jeho zdravotný stav bol stabilizovaný,“ priblížila.