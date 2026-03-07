Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Leteckí záchranári zasahovali v piatok v horskom aj lesnom teréne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Posádka smerovala aj do lestného terénu nad obcou Bacúch v okrese Brezno.

Autor TASR
Poprad 7. marca (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu zasahovali v piatok (6. 3.) v horskom aj lesnom teréne, dominovali pritom úrazy dolných končatín. Na sociálnej sieti o tom informuje Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE).

Prvýkrát vzlietli záchranári na pomoc 22-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke v Tatranskej Lomnici vážne poranil nohu. „Vrtuľník pristál pri medzistanici Štart, kam horskí záchranári transportovali zraneného muža s rozsiahlou reznou ranou v oblasti stehna,“ uvádza s tým, že po preložení na palubu ho letecky transportovali do popradskej nemocnice.

Posádka smerovala aj do lestného terénu nad obcou Bacúch v okrese Brezno. S nákladným vozidlom sa tam do priekopy prevrátil 26-ročný muž. Lekárku k nemu vysadili pomocou palubného navijaka. „Muž utrpel zlomeninu stehennej kosti a viacero odrenín na tvári,“ spresňuje ATE s tým, že po ošetrení ho v spolupráci s posádkou rýchlej zdravotnej pomoci transportovali k vrtuľníku a v stabilizovanom stave previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Leteckí záchranári išli na pomoc aj na vrchol Jastrabej veže vo Vysokých Tatrách, kde si 32-ročný muž pri páde vážne poranil členok a bez pomoci by z náročného terénu nedokázal zostúpiť. Českého turistu transportovali do nemocnice v Poprade.
.

