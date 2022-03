Leteckí záchranári zo Žiliny pomáhali dvojici lyžiarov

Žilina 10. marca (TASR) - Zlomeninu predkolenia utrpel vo štvrtok popoludní na svahu v Martinských holiach päťročný chlapec. Vo Veľkej Rači zase upadla do bezvedomia 75-ročná lyžiarka. Obom pomáhali leteckí záchranári zo Žiliny. TASR o tom informovala hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air - Transport Europe Zuzana Hopjaková.



"Malému lyžiarovi, o ktorého sa prvotne starali horskí záchranári, lekár doplnil liečbu od bolesti a po preložení na palubu ho v sprievode mamy letecky previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine," uviedla Hopjaková.



Pri návrate na základňu dostali záchranári ďalšiu požiadavku o urgentný let do Veľkej Rače. Lyžiarku našli svedkovia ležať na zemi, pričom bola krátkodobo v bezvedomí. "Primárne ju ošetrili horskí záchranári. Pri príchode lekára bola pacientka už plne pri vedomí, na okolnosti pádu si však nepamätala. Po ošetrení ju v stabilizovanom stave s podozrením na otras mozgu vrtuľníkom previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Žiline," dodala Hopjaková.