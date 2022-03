Leteckí záchranári pomáhali zranenej turistke i snoubordistovi

Žilina 13. marca (TASR) – Leteckí záchranári zo Žiliny pomáhali v sobotu (12. 3.) popoludní 57-ročnej turistke, ktorá pri schádzaní z vrchu Grúň v Malej Fatre spadla a zlomila si členok. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Doplnila, že lekárka po vysadení z paluby pomocou navijaka zranenú ženu na mieste ošetrila. "Následne ženu z terénu evakuovali v transportnej sedačke, počas medzipristátia ju preložili na palubu a letecky previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline," uviedla.



K ďalšiemu úrazu leteli záchranári na Martinské hole, kde po páde pri skoku ostal krátkodobo v bezvedomí 32-ročný snouboardista. "Na mieste ho primárne ošetrili horskí záchranári, po pristátí vrtuľníka si ho následne do starostlivosti prevzali leteckí záchranári. Pacient bol už pri vedomí a po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia ho s podozrením na otras mozgu letecky previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine," dodala Hopjaková.