Leteckí záchranári pomáhali v Slovenskom raji, muž spadol z rebríka

Spišská Nová Ves 5. februára (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu leteli v sobotu napoludnie do Slovenského raja, odkiaľ im nahlásili pád turistu z rebríka pri Dúhovom vodopáde. "K posádke sa na palubu pridal aj horský záchranár. Po rekognoskácii terénu bol na miesto palubným navijakom vysadený najskôr on, následne aj lekár leteckých záchranárov," uviedla hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Dodala, že 44-ročný muž po pošmyknutí na rebríku spadol z výšky približne piatich metrov. Podľa Hopjakovej mal obrovské šťastie, keďže vedľa miesta dopadu sa nachádzala hlboká roklina. "Utrpel poranenie chrbtice a dolnej končatiny, s krátkodobou stratou vedomia," doplnila.



Lekár mu na mieste zranenia primárne ošetril, následne ho záchranári pripravili na evakuáciu z miesta pomocou lanovej techniky. Počas medzipristátia na Kláštorisku pacienta preložili na palubu, lekár mu doplnil ďalšiu liečbu a v stabilizovanom stave ho letecky previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.