Leteckú akrobaciu nad Liptovskou Marou predvedú tímy z celej Európy
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. augusta (TASR) - Obloha nad vodnou hladinou Liptovskej Mary ponúkne adrenalín, rýchlosť, precíznosť aj eleganciu v podaní tímov z celej Európy. Mara Air Show ponúkne divákom zážitok z leteckej akrobacie. Podujatie sa uskutoční 22. augusta na mestskej pláži v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
„Letecké akrobatické podujatia nad vodnou hladinou sú zriedkavé a výnimočné, konajú sa v Amerike, Austrálii či Dubaji. Teraz ich zažijete aj u nás, v srdci Liptova. Pôjde síce len o nesúťažnú exhibíciu, no na emócii to neuberie ani kvapku,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Program na mestskej pláži sa začne od 10.00 h, keď návštevníkov naladí dídžej Shypo, od 14.00 h prídu na rad oldies hity Rádia Vlna a ukážky leteckej akrobacie diváci uvidia medzi 16.00 a 18.00 h. Po nich ešte pokračuje druhá časť oldies party.
„Návštevníci Mara Air Show sa môžu tešiť na elitnú akrobatickú letku Baltic Bees, ktorá so svojimi stíhačkami priletí z Lotyšska, tiež na akrobatickú skupinu Orly z Rigy, tím Viper Sky Box, ktorý lieta s ultraľahkými lietadlami od slovenského výrobcu, a tiež víťaza prvého ročníka Air Race Jasna Ingemarsa Budkievicsa z Lotyšska. Títo piloti, ale aj ďalší, sa v sobotu 23. augusta predstavia na našich pretekoch,“ priblížil pilot Miroslav Toma, ktorý na druhý deň organizuje neďaleko od mesta - na medzinárodnom letisku v Dúbrave, letecké preteky Air Race Jasna.
Počas celého dňa budú na mestskej pláži za poplatok k dispozícii teplovzdušný balón a hydroplán pre tých, ktorí chcú vidieť Liptovský Mikuláš z výšky. Pripravené sú aj aktivity pre deti. Vstupné na Mara Air Show je bezplatné.
„Vzhľadom na výnimočnosť podujatia očakávajú organizátori vysokú účasť návštevníkov. Priestor na parkovanie na lúke nad plážou bude síce v tento deň značne rozšírený, no stále limitovaný, najjednoduchšie je preto pricestovať kyvadlovou dopravou. Tá pôjde z Podbrezín každú hodinu svojou obvyklou trasou,“ dodala Nemcová.
